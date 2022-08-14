بيان من الكنيسة القبطية حول حريق كنيسة المنيرة أبو سيفين

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، اليوم الأحد، بيانا حول الحريق الذي شب بكنيسة المنيرة أبو سيفين بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة ”شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة في أثناء القداس الإلهي صباح اليوم؛ ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وقد تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة“.

ونقل البيان عن مصادر من وزارة الصحة أن عدد ”الوفيات وصل حتى الآن إلى 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا“.

ونقل البيان تعازي بابا الكنيسة القبطية تواضروس الثاني في الضحايا، ومتابعته مع الأجهزة المعنية كل الأمور المتعلقة بالحادث.

كان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة قال في وقت سابق لإرم نيوز، إن عدد القتلى بلغ نحو 33 قتيلا على الأقل.