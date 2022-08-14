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مشاهد مروعة لانفجار هائل بمركز تجاري في أرمينيا (فيديو)
تاريخ النشر: 14 أغسطس 2022 10:52 GMT
تاريخ التحديث: 14 أغسطس 2022 11:45 GMT

مشاهد مروعة لانفجار هائل بمركز تجاري في أرمينيا (فيديو)

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها إن انفجارين وقعا داخل مخزن للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة يريفان اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل

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المصدر: فريق التحرير

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها إن انفجارين وقعا داخل مخزن للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة يريفان اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين.

وأظهر مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا كثيفا يتصاعد من أحد المباني قبل أن يقع انفجار دفع الناس للفرار من مكان الحادث.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان ”حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدى إلى اندلاع حريق“. وتحدثت عن سقوط قتيل واحد ”ونحو عشرين جريحا“، حسب حصيلة أولية.

ووقع الانفجار بعيد ظهر الأحد في سوق الجملة في سورمالو. وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.

وفي تسجيل فيديو آخر يسمع دوي انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب نارية.

وبحسب وزارة حالات الطوارئ، تدخلت عشر سيارات إطفاء على الفور بينما ما زالت عشر سيارات أخرى في طريقها إلى المكان لتقديم المساعدة.

وتشهد ارمينيا الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة فترة صعبة منذ حرب العام 2020  مع أذربيجان المجاورة التي انتهت بهزيمة وأزمة سياسية كبيرتين.

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