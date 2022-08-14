ما سبب حريق كنيسة المنيرة "أبوسيفين" بمصر؟

شب حريق ضخم داخل كنيسة ”أبوسيفين“ في حي إمبابة بمنطقة المنيرة في محافظة الجيزة المصرية، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا كشفت فيه سبب الحريق قائلة، إنه ناجم عن حريق طال مكيفًا بالدور الثاني من مبنى الكنيسة، والذي يضم عددًا من قاعات الدروس.

تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجارى بحدوث حريق داخل #كنيسة #أبو_سيفين بمنطقة #المنيرة_الغربية بالجيزة .. على الفور إنتقلت قوات الحماية #المدنية وتم السيطرة على #الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات ، pic.twitter.com/licBdGvQN1 — وزارة الداخلية (@moiegy) August 14, 2022

وأوضحت الداخلية في بيان لها بعد الحادث المأساوي، أن الدخان الناجم عن حريق المكيف كان السبب الرئيس في تزايد أعداد الوفيات والمصابين.

وكشفت مصادر مصرية أن غياب وسائل الوقاية من الحريق، وأنظمة الإنذار الأولية أسهم في تعميق الأزمة، وتأخر معرفة المسؤولين بوقوع الحريق. وكان مدونون مصريون قد تداولوا بيانا للداخلية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن السبب الرئيس المرجح للحريق يتمثل في حدوث تماس كهربائي.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة قال في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن ”هناك نحو 33 وفاة في الحادث على الأقل“، قبل ارتفاع العدد إلى 41 قتيلا.

وأضاف أن وقوع الحادث يوم الأحد، وهو يوم صلاة أسبوعية عند الأقباط تسبب في تزايد عدد الضحايا، نظرًا لكثرة مرتادي الكنيسة اليوم.

وألمحت وكالة ”أنباء الشرق الأوسط“ المصرية الحكومية، إلى أن احتواء الكنيسة على كمية كبيرة من الأخشاب من جانب، وارتفاع درجات الحرارة من جانب آخر، أدى لتضخم الحريق.

وتداول مدونون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحريق تظهر فيها الأضرار الهائلة التي لحقت بالكنيسة من الداخل والخارج.