السودان.. السيول تقتل 52 شخصا منذ يوليو الماضي

أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان عبدالجليل عبدالرحيم، اليوم السبت، وفاة 52 شخصا بسبب السيول والأمطار التي ضربت عددا من المناطق في البلاد منذ تموز/ يوليو الماضي.

وقال عبدالرحيم لـ ”إرم نيوز“، إن ”آخر إحصائية عن السيول والأمطار في عدد من ولايات السودان بفعل الأمطار، 52 حالة وفاة إلى جانب انهيار الآلاف من المنازل“.

وأفاد بأن أكبر عدد من الوفيات، جرى تسجيله في ولاية شمال كردفان، غربي البلاد، بوفاة 19 شخصا.

وأضاف عبدالرحيم، أن الأمطار والسيول تسببت في انهيار 5345 منزلًا كليّا، إلى جانب انهيار 2862 منزلا جزئيّا أغلبها في ولايتي نهر النيل شمال البلاد.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في السودان، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الخطر خلال فترة السيول والأمطار.

وقال إن جهات الاختصاص اتخذت عددا من التحوطات لمواجهة خريف وفيضان هذا العام.

ويبدأ فصل الخريف في السودان، منتصف تموز/ يوليو، وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وتتعرض البلاد عادة، لذروة هطول الأمطار والفيضانات في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر.

وتستعد السلطات في عدد من المدن السودانية، خصوصًا ود مدني عاصمة الجزيرة، والخرطوم، للتدخلات الطارئة خلال موسم الأمطار.

ويعاني السودان سنويًا من آثار مدمرة للأمطار التي تهطل بغزارة في البلاد، إضافة إلى سيول الوديان وفيضانات النيل.

وتحدث سكان محليون بالعاصمة السودانية الخرطوم لـ“إرم نيوز“ عن غمر السيول والأمطار لمنازلهم وتعرضهم لخسائر كبيرة بفعل غزارتها.

وأوضحوا أن الأمطار المستمرة حتى صبيحة اليوم السبت في عدد من المناطق، دمرت منازل بأحياء مختلفة، كما أنها عطلت حركة المواطنين بفعل تأثيرها على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقار أعمالهم.

وأعلنت الأمم المتحدة، العام الماضي، تضرر نحو 12 ألف شخص جراء الأمطار والسيول في 8 ولايات سودانية (من أصل 18 ولاية)، وانهيار عدد من المنازل بشكل جزئي وكلي.

وعادة ما تطلق مفوضية العون الإنساني، في السودان، نداء عاجلا للمنظمات الدولية والمحلية لتقديم العون للمتضررين من السيول والأمطار في السودان.