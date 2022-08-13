ليبيا.. توقيف مرتكب حادث دهس عمال النظافة في طرابلس

أعلن الأمن الليبي، اليوم السبت، القبض على السائق مرتكب حادثة دهس عمال النظافة قبل يومين، والتي أسفرت عن قتيلين وإصابة 5 بجراح.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل ”فيسبوك“ اليوم، إن سائق ”الإزيرا“ مرتكب حادث اصطدام موظفي شركة الخدمات العامة أقدم على تسليم نفسه للأجهزة الأمنية بقسم مرور أبوسليم“.

وأضاف البيان أن ”النقيب محمد البوزيدي، ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم، أخطر المديرية بأن سائق ”الإزيرا“ مرتكب الحادث المروري الذي وقع قبل يومين وراح ضحيته شخصان وأصيب 5 آخرون من العمالة الوافدة التابعين لشركة الخدمات العامة، قد سلم نفسه لقسم مرور أبوسليم لتتم إحالته إلى نيابة المرور من حيث الاختصاص“.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت قبل يومين وقوع حادث مروع في العاصمة الليبية، حيث صدم سائق يقود سيارة من صنف ”إزيرا“، 7 من عمال النظافة الوافدين.

وقال بيان صادر عن المديرية: ”وقع حادث مروري على طريق المطار، حيث صدم السائق 7 أشخاص من العمالة الوافدة تابعين لشركة الخدمات العامة أثناء تأديتهم واجبهم بالقرب من النقلية“.

وأضاف البيان: ”لاذ السائق بالفرار، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بحسب إفادة ضباط التحقيق، النقيب محمد البوزيدي وعدنان أبو القاسم، التابعين لقسم مرور أبو سليم“.

وقبل أيام، توفي 5 أشخاص على عين المكان في حادث سير على الطريق الرابط بين الجبل الغربي والعاصمة طرابلس، كما توفي شخصان وأصيب آخرون بجراح في حادث سير على طريق الجفرا سرت، في 19 يوليو/تموز الماضي.

وصدمت سيارة نوع ”جيب“ سيدتين أمام مركز طرابلس الطبي قبل أسابيع، ما أسفر عن وفاتهما في الحال، بحسب بيان مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وتشهد ليبيا ارتفاعًا لافتًا لحوادث السير، ما دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى رفع أسعار التأمين السنوي للسيارات إلى أكثر من الضعف.

ووفق اتحاد شركات التأمين الليبية، فإن التسعيرة التي كانت مفروضة في السابق لا تتماشى وحجم التعويضات التي يوفرها الاتحاد لأصحاب السيارات لا سيما مع ارتفاع نسبة حوادث السير.