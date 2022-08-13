مصرع 9 وإصابة 18 آخرين بحادث سير مروع في صعيد مصر

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرون بينهم أطفال، إثر حادث سير مروع وقع فجر السبت على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا بصعيد مصر، وفقا لبيان رسمي صادر عن المحافظة المصرية.

وقال بيان صادر عن المحافظة، إن السلطات الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث، كما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المنيا العام، مشيرا إلى أن الوفيات الـ9 تم نقلها إلى مشرحة المستشفى ذاته.

وكشفت محافظة المنيا في بيانها، تفاصيل وأسباب الحادث المأساوي، موضحة أن السيارة كانت تقل 27 راكبا بينهم 13 طفلا مع ذويهم وكانت قادمة من محافظة سوهاج ومتجهة إلي العاصمة القاهرة.

وقالت إن سبب الحادث هو انفجار الإطار الخلفي للسيارة أثناء سيرها ما أدى لانقلابها في الحال وسقوط الضحايا والمصابين.

وأشار البيان، إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

وتسبب الحادث في وفاة كل من: “رأفت محمد مهدي 50 عاماً، ورفاعي تاج 20 عاماً، ومحمود حسن 50 عاماً، وعبده حسن محمد”، بالإضافة إلى 5 آخرين مجهولي الهوية بينهم طفلة.

كما أصيب في الحادث كل من الأطفال: “يوسف وسعد أبو العلا 10 و5 سنوات”، و“جنات عصمت 6 سنوات“، و“شكيار فؤاد 13 عاما“، والأشقاء “محمود وجنات وعبدالله عصمت 7 و6 و4 سنوات”، و“يوسف جمال 10 سنوات“.

كما أصيب: “ياسر محمود 5 سنوات، وغادة أبو العلا 10 سنوات، وعبده فاروق 12 عاما، وريتاج رشدي 4 سنوات، وحسام صلاح 25 عاما، وإكرام محمد 30 عاما، وحنان فؤاد 35 عاما، و 4 آخرون”.