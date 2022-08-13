مصرع 4 أشقاء صعقا بالكهرباء في مصر

شهدت محافظة الفيوم المصرية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حادثا مأساويا عندما لقي 4 أشقاء مصرعهم صعقاً بالكهرباء، أثناء ريهم أرضا زراعية.

وبحسب تحريات السلطات الأمنية في محافظة الفيوم، فإن سبب الحادث الأليم، سقوط كابل كهربائي على أحد الأشقاء الأربعة خلال ري الحقل الزراعي، وعقب صراخه هرع إليه أشقاؤه الثلاثة في محاولة لإنقاذه، إلا أنهم صعقوا جميعا بالكهرباء ولقوا مصرعهم.

وكشفت السلطات أن الأشقاء الأربعة من عزبة الوارث التابعة لقرية الحجر بمركز أطسا بمحافظة الفيوم المصرية وهم: “سيد راغب سالم 60 عاما، ومحمد راغب سالم 45 عاماً، ورمضان راغب سالم 48 عاما، وجودة راغب سالم 38 عاما”.

و نقلت السلطات جثامين الأشقاء الأربعة إلى مستشفى إطسا المركزي في المحافظة المصرية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الفيوم المصرية، حالة من الحزن، عقب تداول نشطاء من الأهالي صورا للضحايا الأربعة مقدمين العزاء لأسرهم عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياتهم جميعا.

ونشر حساب على “فيسبوك” باسم “عبدالعزيز آدم”، صورا من ضمنها صورة لأحد الضحايا وعلق كاتبا: “شهداء العمل والسعي على رزق أولادهم، الدنيا والدوام لله، أربعة أشقاء من عائلة حبلوك في ذمة الله، خالص العزاء لعائلة حبلوك بعزبة الوراث بقرية الغرق بالفيوم في مصابهم”.

فيما نعهى حساب باسم محمد محمود أبو جبة، الضحايا بكلمات مؤثرة إذ كتب: ”لا حول ولا قوة إلا بالله لا راد لقضائه، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه هى الدنيا وطبيعتها ودنوها وقُصرها ونهاية الحياة فيها، تتعدد الأسباب والموت واحد قادم لا مفر منه لكلٍ مِنَّا، وقضاء الله نافذ ولو كنا فى بروجٍ مشيدة وإدراك الموت لنا حتمِى فى أى لحظة وفى طرفة عين.

وأضاف “أبو جبه” في نعيه: “إنه لمصابٌ جلل وفاجعة كبيرة على عائلة حبلوك والجيران وعائلات المنطقة لمصاب عائلة حبلوك بعزبة الوارث ـ الغرق بمركز إطسا بالفيوم”.