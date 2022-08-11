العراق.. إصابة 11 شخصاً بسقوط "سفينة نوح" في السليمانية

أصيب 11 شخصاً، يوم الخميس، في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، إثر سقوط ”سفينة نوح“ في مدينة للألعاب.

وقالت وسائل إعلام كردية وناشطون إن لعبة سقطت داخل ”بارك دروازة“، ضمن مدينة قلعة دزة شمالي محافظة السليمانية، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ”14 شخصاً تم نقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاج لغاية الآن، وهم في وضع مستقر“، فيما قالت الشرطة إن الحادث أدى إلى إصابة 11 شخصاً.

وأظهر مقطع مرئي عشرات الأشخاص وهم يحيطون باللعبة التي تعطلت وسقطت، فيما يظهر آخرون وهم تحتها يحاولون الخروج.

وسادت حالة من الهلع والقلق في صفوف مرتادي مدينة الألعاب، إذ يظهر بعضهم وهم يبحثون عن أطفالهم وذويهم.

ووصلت فرق الدفاع المدني لإنقاذ المحاصرين تحت اللعبة، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقاً في الأمر، وسط معلومات وردت عن توقيف الشخص المعني، وصاحب تلك اللعبة.

ولم يسجل إقليم كردستان سابقاً مثل تلك الحالات، رغم وصول آلاف المصطافين سنوياً من مختلف المحافظات العراقية، حيث يزورون مدن الألعاب الرئيسة في محافظات السليمانية، وأربيل ودهوك.

بدورها، قالت الشرطة المحلية، في بيان، إن ”عددا من المواطنين صعدوا سفينة ألعاب في مدينة ملاهي دروازه في قلعة دزة، حيث سقطت السفينة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح“.

وأضاف البيان أن ”جميع الجرحى من الذكور وحالتهم الصحية مستقرة“.