وفاة رجل وطفليه غرقًا في سلطنة عُمان

تعرضت عائلة مكونة من خمسة أشخاص في سلطنة عمان، اليوم الخميس، للغرق في شاطئ السوادي بولاية بركاء، وأسفر هذا الحادث عن وفاة 3 أشخاص ونجاة اثنين منهم.

وكانت العائلة المكونة من رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة موجودة على الشاطئ، حيث غرقوا جميعًا وتم إنقاذ الأم وطفلة، فيما توفي الأب واثنان من أطفاله.

وتوجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة إلى الشاطئ، موقع غرق العائلة، حيث تمكنت من إنقاذ الأم وطفلتها، فيما لقي الأب وطفلاه مصرعهم.

وعثرت فرق الدفاع المدني في البداية على العائلة باستثناء أحد الأطفال ويبلغ من العمر 7 سنوات، لتعلن لاحقًا العثور عليه وقد فارق الحياة.

العثور على الطفل المفقود (٧سنوات) في شاطئ السوادي بولاية #بركاء وهو مفارق للحياة. وتدعو الهيئة الجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة ومراقبة الأطفال تجنباً لحوادث الغرق المفجعة. https://t.co/w9djQiC6Fi pic.twitter.com/JMF1HG7juU — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 11, 2022

ودعت هيئة الدفاع المدني في بيان عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“، الجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة ومراقبة الأطفال؛ تجنبًا لحوادث الغرق المفجعة.

وشهدت السلطنة، خلال الأسابيع الماضية، حوادث غرق عدة في الأودية والشواطئ؛ إثر الحالة الجوية غير المستقرة، حيث نتج عن تلك الحوادث عدة وفيات.