مصر.. مصرع 9 وإصابة 5 إثر حادث سير مروع في أسوان

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، إثر حادث سير مروع وقع على الطريق الزراعي ”مصر – أسوان“ السريع، بالقرب من قرية الجعافرة بمصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، استقبلت مشرحة ”كوم أمبو“ في أسوان، 4 جثث، فيما نقلت 5 جثث أخرى إلى مشرحة ”بدراو“ في محافظة أسوان جنوب مصر.

وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن، بعد نشر صور الحادث.

وحضرت السلطات المختصة في المحافظة المصرية، إلى موقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن تصاريح دفن الضحايا.

وشهدت مشرحتي ”كوم أمبو“ و“بدراو“ اللتين نقلت جثامين الضحايا إليهما، تجمهر عدد من الأهالي للتعرف علي هوية ضحايا الحادث الأليم.