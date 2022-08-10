مصرع لواء طبيب إثر حريق بمستشفى حكومي في مصر

لقي لواء طبيب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حريق نشب في مستشفى محافظة كفر الشيخ العام شمال البلاد، نتيجة تماس كهربائي، فيما جرى نقل 12 حالة موجودة في المستشفى لتلقي الرعاية في مستشفيات أخرى.

وقالت مصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن اللواء المتوفى هو الطبيب محمد عباس محمد حمودة بالمعاش (77 عامًا)، متأثرًا بإصابته باختناق داخل المستشفى، إضافة إلى أنه يعاني من أمراض الكبد.

وأصدرت مديرية الصحة بالمحافظة بيانًا أكدت فيه أن حريق نشب بقسم الباطنية في الدور الثاني بمستشفى كفر الشيخ العام، بسبب تماس كهربائي.

وعقب الحادثة حضر إلى المستشفى اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووجه سيارات الدفاع المدني إلى ضرورة المسارعة وإخماد الحريق، ومتابعة الحالات التي كانت بقسم الباطنية وسرعة نقل 12 حالة، للعناية مركزة بالمستشفى العام ونقل عدد منهم إلى مستشفيات أخرى.

وجرى نقل بعض حالات للعناية المركزة بالمستشفيات المجاورة، منها 8 حالات لمستشفى العبور للتأمين الصحي، وحالتان للعناية المركزة بمستشفى سيدي غازي المركزي، وحالة للعناية المركزة بمستشفى قلين المركزي، وأخرى للعناية المركزة بمستشفى دسوق العام.

وأعُلن عن وفاة ”حالة حرجة لمسن كان يعاني من تليف كبدي“، فيما تابع محافظ كفر الشيخ نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لاستكمال إجراءات دفن الجثمان بعد العرض على النيابة العامة“.