حادث مروع بالطائف.. 3 وفيات إثر سقوط سيارة من مطل جبلي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، يوم الثلاثاء، في محافظة الطائف بالسعودية، إثر سقوط مركبتهم من مطل جبلي بطريق ”الهدا“.

وقال دفاع مدني الطائف، في بيان، إنه تلقى بلاغًا يوم الثلاثاء، يفيد بسقوط مركبة من نوع ”مازدا“، وبداخلها 3 أشخاص، من مطل جبلي بطريق الهدا، حيث ”انتقلت الفرق المختصة للوقوف على الواقعة، وبعد عمليات بحث استمرت لساعات عثرت على جثث الأشخاص الثلاثة“.

يذكر أن موقع الحادثة الذي سقطت منه المركبة، كان ”منعدم الرؤية“ جراء الضباب الكثيف الذي أعاق المسير، ما تسبب في سقوط المركبة من منحدر عالٍ.

باشر مدني #الطائف بلاغًا عن سقوط مركبة من منحدر في الهدا، يوجد فيها (3) أشخاص تم إخراجهم وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/EjDcEH1TDB — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 10, 2022

وتم إغلاق طريق ”الهدا“ من الاتجاهين خلال الأيام القليلة الماضية، تحسبا لأي متغيرات في الطقس وانعدام الرؤية، قبل أن تعيد الجهات المختصة، فتح الطريق بعد أن شهدت المنطقة أمطارا عزيرة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية عبر منصة ”تويتر“، أنه ”تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبهت الجهات المعنية إلى إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار“.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني دعت لتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، والتي من بينها هطول أمطار غزيرة بمعظم المدن خاصة الجنوبية والغربية.