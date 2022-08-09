انتشال جثث 6 مهاجرين قبالة صفاقس التونسية

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ 20 مهاجرًا غير شرعي، وانتشال 6 جثث بعد غرق مركب هجرة قبالة سواحل صفاقس الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت إذاعة ”موزاييك“ المحلية أن ”مركب هجرة غير شرعية تعرض إلى الغرق على مسافة حوالي 3 أميال من سواحل القراطن بقرقنة، وعلى متنه مجموعة من المجتازين في حدود 30 شخصًا من بينهم عائلات، ونساء، وأطفال“.

وبحسب ذات المصدر، فإنه ”تم إنقاذ حوالي 20 مجتازًا ينحدرون من ولايات: صفاقس، وسيدي بوزيد، والقصرين، وسليانة، وسوسة، وانتشال حوالي 6 جثث لنساء، وأطفال، فيما لا تزال الوحدات البحرية لإقليم الوسط للحرس البحري تواصل البحث عن بقية المفقودين“.