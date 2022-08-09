العثور على جثة باكستاني داخل شقة في القاهرة

عثرت قوات الأمن في مصر على جثة شخص يحمل الجنسية الباكستانية في حالة تعفن كامل داخل شقته بالعاصمة القاهرة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق في عقار داخل دائرة القسم، وبانتقال قوة من المباحث إلى مكان البلاغ تبين انبعاث رائحة كريهة من شقة يقطن فيها شخص باكستاني.

وقامت المباحث بكسر باب الشقة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، ليكتشفوا جثمانا ممددا على السرير في غرفة النوم بحالة تعفن كامل، وتم تحديد هويته من خلال أوراقه الشخصية في المنزل، حيث اتضح أن الجثمان يعود لشخص يدعى آلاء م، في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين العثور على متعلقات المتوفى الشخصية وجواز السفر الخاص به.

كما كشفت المباحث أن منافذ الشقة سليمة جميعها، ومحتويات المنزل غير مبعثرة، ولم تتم سرقة أي شيء من المنزل، ما يشير إلى أن حادثة الوفاة ليست فيها شبهة جنائية.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وكشف سبب الوفاة، وتوضيح إن كانت هناك شبهة جنائية أم لا، كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجودة في محيط العقار.

وكلفت النيابة العامة المباحث بالتحريات والبحث للوقوف على أسباب الوفاة.