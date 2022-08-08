4 عوامل تساعد في تفسير سبب حرائق غابات الغرب الأمريكي المدمرة

كشف تقرير إخباري، عن وجود 4 عوامل رئيسية تساعد في تفسير سبب تعرض كاليفورنيا والولايات الغربية الأمريكية بشكل خاص لحرائق الغابات المدمرة.

وقبل أكثر من أسبوع، أدى حريق ”ماكيني“، الذي أججته الرياح العاتية، وهو الأوسع انتشارًا خلال العام في ولاية كاليفورنيا إلى تدمير أكثر من 21 ألف هكتار من الغابات قرب بلدة يريكا شمال الولاية.

ودمر الحريق المنازل وأجبر آلاف الأشخاص على إخلاء مساكنهم.

ومع ذلك، لا يزال موسم الحرائق في الغرب الأمريكي ببدايته حيث يصل إلى ذروته تقليديًا ما بين منتصف تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر.

ووفق التقرير الذي نشره موقع ”sciencepost“ يوم الجمعة، قد تشير الأخبار إلى أن عدد حرائق الغابات آخذ بالازدياد في هذه المنطقة، لكن الوضع أهم وأخطر.

وأضاف الموقع أن ”الحقائق تشير إلى أن متوسط ​​مساحة الأرض المحروقة عبر ولايات الساحل الغربي قد زاد بالفعل من 6840 كيلومترا مربعا بين عامي 1984 و2000 إلى أكثر من 13550 كيلومترا مربعا بين 2001 و2018. وهناك أربعة عوامل رئيسية تفسر هذا الاتجاه“.

المناخ والمناظر الطبيعية

يتمتع الغرب الأمريكي بمناخ البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فإن معظم هطولات الأمطار تسقط خلال أشهر الشتاء الباردة الرطبة، بينما يتماشى الصيف، وهو الموسم الأكثر جفافاً في المنطقة، مع الموسم الأكثر سخونة.

وهذه الظروف تساعد على اندلاع الحرائق وانتشارها، حسب التقرير.

وقال: ”أما الغطاء النباتي في المنطقة بشكل أساسي الصنوبر والأعشاب الجافة والشجيرات الأخرى فهو شديد الاشتعال“.

وتابع: ”إلى الشرق تحتفظ أوراق القيقب والزان التي تهيمن على المنطقة، بمزيد من الرطوبة، ما يحد من مخاطر نشوب حريق فيها“.

إضافة إلى ذلك تجلب رياح سانتا آنا الموسمية بانتظام عواصف شديدة الجفاف من منطقة الحوض العظيم في جنوب كاليفورنيا، عادة أثناء موسم الخريف.

وتعمل هذه الرياح على تجفيف الغطاء النباتي وهكذا تؤجج حرائق الغابات عن طريق نقل الجمر.

تغير مناخي

ترتبط حرائق الغابات ارتباطًا وثيقًا بتغير المناخ ما يجعل منطقة الغرب الأمريكي أكثر سخونة وجفافًا.

لقد ارتفعت درجة حرارة الغرب بما يقرب من 1,5 درجة مئوية في المتوسط ​​مقارنة بالقرن الماضي.

وتؤدي درجات الحرارة شديدة الارتفاع وقلة هطول الأمطار إلى تجفيف الغطاء النباتي بشكل حتمي وتسريع تساقط الأوراق على الأرض، على ما أورد التقرير.

وتابع: ”أصبح تأثير تغير المناخ واضحًا للعيان من سنوات عديدة، في الواقع حدثت تسع من أكبر عشر حرائق غابات في ولاية كاليفورنيا في العقد الماضي، بما في ذلك حريق مجمع أغسطس الذي أشعله البرق، وتسبب في احتراق أكثر من مليون فدان من الأراضي في 2020“.

وزاد: ”إضافة إلى ذلك يؤدي تغير المناخ أيضًا إلى إطالة موسم الحرائق، فهو بالفعل أطول بشهرين ونصف في المتوسط ​​مقارنة بموسم سنوات السبعينيات“.

إخماد الحرائق

قبل الاستيطان الحديث للغرب الأمريكي في ستينيات القرن التاسع عشر كانت الغابات تحترق بانتظام، معظمها من شرارات البرق.

كما كانت مجتمعات السكان الأصليين تتسبب في حدوث الحرائق في بعض الأحيان.

لكن في بداية القرن العشرين وفق التقرير، طبقت السلطات سياسة إطفاء صارمة لهذه الحرائق، بهدف احتوائها وإخمادها في أسرع وقت ممكن.

وقد شجعت هذه الممارسة على نمو شجيرات ونباتات كثيفة على تربة الغابات، وهكذا أصبحت تشكل بؤرًا خطيرة حقيقية تساعد على حدوث الحرائق الأكثر اشتعالا وانتشارًا.

فالنباتات الأكثر كثافة تحترق بشكل أسرع وأكثر شدة.

إن محاولة الاحتواء المفرط لهذه الحرائق ساعد أيضًا على نمو الشجيرات وأنواع الأشجار التي لا تتحمل الحرائق، مثل أشجار التنوب الفضي، على ارتفاعات أكثر انخفاضًا.

والحال أن ”إبر“ هذه الأشجار تصعد من جذوعها إلى قمم الغابات، ما يتسبب بالنهاية في خلق حرائق على مستوى القمم التي يصعب احتواؤها.

وفي السنوات الأخيرة اختارت السلطات المحلية طواعية حرق العديد من قطع الأراضي المعرضة للخطر أثناء السيطرة على هذه الحرائق، في محاولة لمنع وقوع كوارث أكبر.

ومن المتوقع أن تتوسع هذه العمليات على الصعيد الوطني في السنوات القادمة.

نمو السكان

مع نمو السكان المستمر تزداد حتمًا مخاطر اندلاع حرائق الغابات.

وتشير التقديرات إلى أن نصف حرائق الغابات سببها البرق.

أما النصف الآخر من الحرائق فهو يشتعل بفعل نشاط البشر إما بشكل غير مباشر خطوط الكهرباء المتهالكة أو شرر مسارات سكك القطارات الحديدية، على سبيل المثال، أو مباشرة أعقاب السجائر أو نيران المخيمات الصيفية.

ومع ذلك فمن المعروف الآن أن حرائق الغابات التي يتسبب فيها النشاط البشري تنتشر بشكل أسرع مرتين، وهي أكبر سعة من تلك التي يشعلها البرق.

وقال التقرير إن ”ذلك يفسَّر من خلال تطورها في كثير من الأحيان في ظروف أكثر حرا وجفافًا مقارنة بتلك التي يسببها البرق بشكل طبيعي“.

وختم: ”في هذا السياق الأكثر قابلية للاشتعال تكون أبعاد الحرائق التي يسببها الإنسان وقدرتها التدميرية أعلى وأهم“.