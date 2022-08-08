مصرع 3 منقبين عن الذهب اختناقا في بئر شمال موريتانيا

لقي 3 منقبين عن الذهب السطحي مصرعهم، اليوم الإثنين، داخل أحد آبار التنقيب عن الذهب شمال موريتانيا، بعد تعرضهم للاختناق داخله.

وأعلنت شركة معادن موريتانيا (حكومية) التي تتولى تنظيم قطاع التنقيب السطحي عن الذهب في البلاد، وفاة المنقبين الثلاثة في أحد المجاري في منطقة تازيازت في ولاية داخلت نواذيبو (شمال).

وقالت الشركة في بيان لها، إن ”مصرع المنقبين جاء إثر عمليات حرق محظورة داخل إحدى الآبار، وهو الحادث الذي أودى بحياة ثلاثة مواطنين، ينحدرون من شرق البلاد“.

الشركة التي قدمت التعزية لذوي الضحايا، دعت المنقبين إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والتقيد التام بإجراءات السلامة والأمان المنصوص عليها.

ولا يعتبر حادث الاختناق هذا هو الأول من نوعه في صفوف المنقبين، حيث لقي 5 منقبين موريتانيين عن الذهب السطحي مصرعهم، كانون الثاني/يناير الماضي بعد اختناقهم داخل بئر للتنقيب في منطقة تازيازت الواقعة شمال البلاد.

ومنذ أن اجتاحت حمى البحث عن الذهب الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة، أدت الانهيارات إلى مقتل عشرات المنقبين عن الذهب السطحي، في وقت تسعى السلطات إلى تنظيم القطاع.

وأصبح النشاط التقليدي لاستخراج الذهب السطحي في موريتانيا، يدر عوائد مالية معتبرة تجاوزت 328 مليار أوقية قديمة، وفق ما أعلن البنك المركزي الموريتاني في وقت سابق.