خلال رحلة استجمام.. وفاة جزائري وابنه في انهيار صخري

لقي مواطن جزائري ونجله مصرعهما، اليوم الأحد، فيما أصيبت زوجته بجروح بالغة إثر سقوط صخرة عليهما في شاطئ عين فرانين التابع لولاية وهران.

وقالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، إن ”الحادثة وقعت بسبب انهيار صخري، وسقوط صخرة على العائلة التي كانت محتمية من أشعة الشمس الحارقة، بعدما كانت في رحلة استجمام إلى شاطئ فرانين بولاية وهران“.

وأضافت مصالح الحماية المدنية، أنه ”تم تسجيل وفاة شخصين، وهو رب الأسرة البالغ من العمر 48 عاما وابنه الطفل البالغ من العمر 11 عاما، فيما أصيبت الأم بجروح بالغة، ونجت الابنة التي كانت بعيدة عن المكان“.

وقال تلفزيون ”النهار“ الجزائري، إن ”مصالح الحماية المدنية سخّرت وسائل إنقاذ تمثلت في 8 آليات تدخل بمختلف الأنواع. بالإضافة إلى 6 سيارات إسعاف طبية. وفرقة متخصصة في التدخل بالأماكن الصعبة والوعرة، ناهيك عن فرقة متخصصة بالبحث باستعمال الكلاب المدربة“.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مكان الحادثة المزدحم بالناس، والذين كانوا في حالة ترقب لما ستؤول إليه حالة الأسرة.

وأشار مقطع فيديو إلى أن الأم لقت حتفها أيضا، لكن مصالح الحماية المدنية لم تؤكد ذلك.

يشار إلى أن وهران تعتبر من أبرز المدن السياحية في الجزائر، حيث تقع المدينة شمال غرب البلاد، وتضم ثاني أكبر ميناء بعد ميناء العاصمة الجزائر.