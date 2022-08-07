وفاة الطبيبة السعودية عفاف فلمبان وصديقتها غرقا في جدة

توفيت طبيبة نسائية سعودية تدعى عفاف فلمبان وصديقتها بعد محاولتهما إنقاذ فتاتين تعرضتا لحادث غرق في محافظة جدة، بحسب حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعفاف فلمبان، أخصائية نساء وتوليد وعقم ولقيت حتفها مع صديقتها لينا طه غرقا أثناء محاولتهما إنقاذ الفتاتين، عصر يوم أمس السبت.

وتصدر هاشتاغ عفاف فلمبان الترند في السعودية وسط سيل من الإشادات بالفقيدة.

وكتبت الدكتورة سامية العمودي: ”فاجعة أليمة تركت ألما عميقا بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقرا لها فقد توفيت غرقا يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه.“

فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) August 7, 2022

وقالت دكتورة أخرى درستها على ما يبدو: ”اذكرها حينما درّستُها وهي طالبة في

@_KSU كانت متميزة بالعلم وبحسن الخلق منذ ذلك الحين (حوالي ٣٠ سنة). اللهم ارحم الدكتورة #عفاف_فلمبان وزميلتها #لينا_طه واغفر لهما وتقبلهما مع الشهداء الصالحين واجعلهما في الفردوس الأعلى وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارتا إليه. ”

اذكرها حينما درّستُها وهي طالبة في @_KSU كانت متميزة بالعلم وبحسن الخلق منذ ذلك الحين (حوالي ٣٠ سنة).

اللهم ارحم دكتورة #عفاف_فلمبان وزميلتها #لينا_طه واغفر لهما وتقبلهما مع الشهداء الصالحين واجعلهما في الفردوس الأعلى وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارتا إليه. @moh_news7 https://t.co/9KmEoUn5dr — Lubna A Al-Ansary لبنى الأنصاري (@LAlansary) August 7, 2022

وذكر حساب باسم المها: ”#عفاف_فلمبان كانت مدرسة في الاخلاق كنت في زيارة لها قريبا واعطتني في عدة كلمات دروووس كثيرة كان لسانها شهد وقلبها ينبض حنان رحم الله تلك الانسانية التي من النادر ان نجد لها مثيل .. ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا على فراقك يادكتورة لمحزونون“

#عفاف_فلمبان كانت مدرسة في الاخلاق كنت في زيارة لها قريبا واعطتني في عدة كلمات دروووس كثيرة كان لسانها شهد وقلبها ينبض حنان رحم الله تلك الانسانية التي من النادر ان نجد لها مثيل .. ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا على فراقك يادكتورة لمحزونون — المها (@nEeiuGyq0dYowuT) August 6, 2022

وتنتمي عائلة فلمبان إلى ما يعرف بالجاوة في السعودية، وهم مواطنون سعوديون من أصول جنوب شرق آسيوية، وفلبان هي ثاني أكبر مدينة في جزيرة سومطرة الإندنوسية.

وهاجر كثير من أهالي تلك المناطق إلى الحجاز قبل عقود طويلة واستقروا في السعودية، وشكلوا مجتمعا لهم في المملكة.