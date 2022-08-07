7 قتلى في حادث سير بوهران الجزائرية

قتل 7 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح في حادث سير وقع اليوم الأحد، بمنطقة ”عين الترك“ في محافظة وهران الجزائرية.

وأوضحت مصالح الدرك الجزائري والحماية المدنية الجزائرية، أن ”الحادث جرى نتيجة تصادم سيارتين ما أسفر في حصيلة أولية عن سقوط 7 قتلى بينهم طفلة تبلغ نمن العمر 10 أعوام، إضافة إلى 6 جرحى“.

وقالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، إن ”الحماية المدنية سجلت إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم طفل في الـ5 من العمر، حيث تم إسعافهم وتحويلهم لمستشفى مجبر تامي في عين الترك“.

ويأتي الحادث بعد يومين من حادث سير آخر شهدته محافظة وهران، أصيب خلاله 20 شخصا بجروح متفاوتة، وذلك إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بشجرة.

وتشهد الجزائر ارتفاعا لافتا في حوادث السير خلال فصل الصيف، بسبب انتعاش الحركة على الطرقات تزامنا مع العطلة الصيفية، بينما يعزو البعض أسباب الحادث إلى سوء البنية التحتية.

وقبل أيام توفي 3 أشخاص وأصيب اثنان بجروح في حادث مرور خطير، على مستوى الطريق الوطني رقم 12، بمنطقة الناصرية في محافظة بومرداس.

ووفق ما ذكرته مصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث بعد انحراف سيارة سياحية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 و 54 عاما، وجرح اثنين آخرين بينهما طفل يبلغ من العمر 8 أعوام.