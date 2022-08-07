رسالة من المعلم السعودي عبد الإله الحسنية قبل وفاته دهسا في النمسا

كشف أحد أقارب المواطن السعودي عبد الإله الحسنية، الذي توفي في النمسا قبل أيام، عن آخر رسالة تلقاها منه قبل الحادث المروري الذي ذهب ضحيته برفقة ابنه الصغير.

وشارك حسين الحسنية، ابن عم الفقيد، صورة لمراسلة بينه وبين ابن عمه عبدالإله على تطبيق واتساب، جاء فيها: ”كتب الله أجرك يا أبا أنس، كل يوم انتظر جديدك الله يجعلها في موازين حسناتك… مبدع“.

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وعلق الحسنية على رسالة الفقيد بالقول، في تغريدة على حسابه بتويتر: ”لن ترى جديدي بعد اليوم يا عبدالإله.. الله يجمعني بك ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة“.

لن ترى جديدي بعد اليوم يا عبدالإله.. 💔💔💔💔💔💔 الله يجمعني بك ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة#عبدالإله_الحسنية#وفاه_الشاب_عبدالاله_في_النمسا pic.twitter.com/dRKYIKhKZ6 — حسين بن سعيد الحسنية ⚖️ (@h_alhasaneih) August 6, 2022

كانت السفارة السعودية في النمسا أصدرت، الجمعة الماضي، بيانًا حول تعرض عائلة لحادث مروري في البلد الأوروبي أسفر عن مقتل مواطن وطفله.

وقال البيان عن السفارة، إنها ”تلقت، يوم الأربعاء الماضي، ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك في أثناء تواجدهم بمقاطعة تيرول في النمسا للسياحة“.

وأضافت: ”نجم عن الحادث وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال، ونجاة بقية أفراد الأسرة“.

وتابع: ”قامت السفارة بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية، ومساندة الأسرة في مصابها، كما قامت بتأمين عودة أفراد الأسرة إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، يوم الجمعة“، وفق البيان.

وأوضح أن السلطات السعودية تُجري مشاورات مع السلطات النمساوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى المملكة في أقرب وقت.