تدخل رسمي لإنقاذ سعودي تعرض لحادث في تايلاند (فيديو)

أخلت الفرق الطبية في المملكة العربية السعودية ”مواطنًا سقط بحفرة في تايلاند“؛ ما أدى لإصابتة بعدة كسور، ونزيف دماغي، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وذكرت تقارير محلية: ”قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية، بنقل المواطن عبد العزيز بن أحمد ناصر الحازمي، من تايلاند إلى السعودية، وذلك بمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر آل سعود“.

إخلاء طبي للمواطن المصاب بعد سقوطه بحفرة في #تايلاند لاستكمال علاجه بــ #االمملكة pic.twitter.com/daf1XfZ9ff — قبل قليل 🌍 QblQlel (@QblQlel) August 7, 2022

وقالت شقيقة المصاب أشواق الحازمي، لموقع ”أخبار 24“ السعودي، إن ”شقيقها سيصل ظهر اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجه، وذلك بعد تعرضه للإصابة إثر سقوطه في حفرة في مدينة فكت بدولة تايلاند“.

وكان المواطن عبدالعزيز الحازمي، تعرض في وقت سابق، للإصابة بكسر مضاعف في يده، و4 كسور في ضلوعه وكسر في الفك، ونزيف في الدماغ وتشنجات، إثر سقوطه في تهوية قريبة من مواقف سيارات تابعة لأحد المولات في تايلاند.