السعودية.. غرق 3 أشقاء في مستنقع مائي

قالت وسائل إعلام سعودية فجر اليوم، إن فرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة باشرت بلاغًا عن غرق 3 أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة.

وأكد حساب الدفاع المدني على موقع تويتر في وقت لاحق، أنه تم إخراج الأشقاء، وقد فارقوا الحياة.

باشر مدني #القنفذة بلاغًا عن غرق (3) أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/IIH6idwpzL — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 6, 2022

بالتزامن مع ذلك، تمكنت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة من إنقاذ شخصين احتجزا في أحد الأودية جراء السيول التي شهدتها المنطقة.

https://twitter.com/SaudiNews50/status/1556001544797143040

وتشهد أغلب مناطق المملكة حالة من عدم الاستقرار منذ أيام يتوقع استمرارها، ما تسبب بسقوط كميات كبيرة من الامطار تسببت بتكون السيول والمستنقعات المائية.

ويتوقع أن يمتد تأثير حالة عدم الاستقرار ليشمل مدينة جدة، بعد أن شهد الحرم المكي أمس أمطارا غزيرة.

وفي ظل الأحوال الجوية غير المستقرة، تحذر السلطات المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول ومن التجمعات المائية.

وتداول نشطاء سعوديون على تويتر أمس، مقطع فيديو يوثق مرور ثعبان كبير بالقرب من فتاتين تلعبان بمياه السيل.

وقال عدد من النشطاء إن الفيديو مصور في منطقة جازان، ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من توقيت ومكان الحادثة الغريبة.

وقال عدد من النشطاء إن الفيديو مصور بمنطقة جازان، ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من توقيت ومكان الحادثة الغريبة. ويظهر الفيديو ثعبانا ضخما وهو يمر بجانب طفلتين تلهوان بمياه أحد المستنقعات التي خلفتها السيول.“ />

ويظهر الفيديو ثعبانا ضخما وهو يمر بجانب طفلتين تلهوان بمياه أحد المستنقعات التي خلفتها السيول.

ووثق المقطع لحظة مرور الثعبان بجوار الطفلتين اللتين كانتا تلهوان في المياه، حيث لم تنتبه أي من الفتاتين إلى الثعبان أثناء مروره بجوارهما.

وبعد ذلك، يظهر المقطع وجود ثعبان على جانب السيل، لا يعرف إن كان الثعبان هو نفسه الذي مر بجوار الفتاتين.

وعادة ما يثير تشكل السيول في فصل الصيف مخاوف من خروج الأفاعي من جحورها، وهو ما يستوجب حذر المواطنين.

وسبق أن وثق نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كيف استثارت السيول العارمة التي تتعرض لها عدة مناطق في المملكة الأفاعي للخروج من جحورها.

وتظهر المقاطع أفاعي تكاد تكون مختفية عن الأنظار وسط السيول، وسط تحذيرات بالابتعاد عن مجاري السيول ليس خوفًا من الغرق فقط، بل من التعرض للدغة أفعى.