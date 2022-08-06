ما الأسباب الأكثر شيوعا لتعرض المشاة لحوادث الطرق؟

يواجه المشاة على الطرق خطر التعرض للحوادث حتى لو مع حذرهم الشديد، غير أنه في الوقت الذي تكون فيه بعض الحوادث ناتجة عن القيادة المتهورة للمركبات أو بسبب تشتت انتباه السائقين، إلا أن المسؤولية عن حدوثها تقع أحياناً على المشاة كذلك.

وبحسب موقع Startup Info، فإن هذه أبرز الأسباب التي قد تعرض المشاة لحوادث الطرق كالتالي.

تشتيت الانتباه

يقدّر تقرير صادر عن ”منظمة الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية“ بأن نحو 1.2 مليون من الأشخاص يسيرون على الطرق في الولايات المتحدة مشتتي الانتباه.

ووفق التقرير يحدث نحو 5000 حادث تصادم كل يوم في المدن الأمريكية، ويشمل المشاة الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، أثناء عبورهم الطريق، بدون الالتفات لحركة المرور.

شرب الكحول

يقلل الكحول من قدرة الدماغ على التعامل مع الأحداث، ويمكن أن يضعف من قدرة السائق على الرؤية والتفاعل بسرعة من حركة المرور مثل فرملة وتوجيه السيارة.

وذكر تقرير المنظمة أن أكثر من 68٪ من حوادث الطرق سببها شرب الكحول سواء تسبب بها المشاة أو السائقون. ويشكل شرب الكحول السبب في حوالي 12٪ من حوادث اصطدام المشاة بالمركبات.

غفلة السائقين

وأورد التقرير أن نحو 5٪ من الحوادث تُعزى إلى انشغال السائقين بهواتفهم المحمولة، أو في البحث عن شيء ما في سياراتهم أو تغيير محطات الراديو وضبط فتحات تكييف الهواء.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اصطدام السيارة بأحد المشاة أو بجسم ما على الطريق في لحظة غفلة السائق عن رؤية ما هو أمامه.

الطقس السيىء

وكشف التقرير أن حوالي 20٪ من حوادث المشاة تنتج سنوياً عن سوء الأحوال الجوية التي تشمل المطر والثلج والرياح، وكذلك الضباب وهطول الأمطار بغزارة.

ويمكن أن تؤدي هذه الحوادث إلى اصطدام المشاة بالمركبات، وتعرضهم لصاعقة رعدية.

نصائح لتجنب حوادث المشاة

يمكن للمشاة تقليل مخاطر تعرضهم لإصابات حوادث الطرق من خلال اتباع التالي:

السير دائمًا على الأرصفة عندما يكون ذلك متاحًا. وعبور الطرق فقط عندما يكون الضوء أخضر، وعند خلو حركة المرور من المركبات.

ويجب تجنب استخدام الهواتف المحمولة أثناء عبور الطرق. ومن المهم تجنب السير على الجليد الزلق خلال فصل الشتاء.