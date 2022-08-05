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مقتل 10 أشخاص في حريق بولاية بنسلفانيا الأمريكية
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 23:34 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 0:30 GMT

مقتل 10 أشخاص في حريق بولاية بنسلفانيا الأمريكية

قالت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن عشرة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في حريق وقع بمنزل قبل فجر يوم الجمعة في منطقة ريفية بشرق الولاية. ولم ترد

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المصدر: فريق التحرير

قالت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن عشرة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في حريق وقع بمنزل قبل فجر يوم الجمعة في منطقة ريفية بشرق الولاية.

ولم ترد على الفور تفاصيل رسمية عن ملابسات الحريق أو مصدره. ولكن شرطة الولاية قالت إن الحريق اندلع في نحو الساعة 2.45 صباحا بالتوقيت الشرقي في منطقة نيسكوبيك الزراعية في شمال شرق ولاية بنسلفانيا.

قال أحد رجال الإطفاء الذين شاركوا في عملية الإنقاذ، هارد بيكر، إن الضحايا العشرة هم ابنه وابنته ووالده وصهره وزوجة أخته وثلاثة أحفاد واثنين. أقارب آخرين.

قال بيكر إن العنوان الذي أُعطي في البداية للمكالمة كان منزلاً مجاورًا ، لكنه أدرك أنه سكن عائلته عندما اقتربت سيارة الإطفاء، بحسب ما أوردته شبكة ”سي بي أس نيوز“.

وأفاد الجيران أنهم سمعوا صوت فرقعة أو انفجارًا عاليًا ، قبل رؤية الشرفة الأمامية للمنزل التي تلتهمها النيران بسرعة. كما أفاد البعض أنهم سمعوا شابًا يصرخ أمام المنزل: ”كلهم ماتوا“.

وقال بيكر ، الذي أعفي من مهام مكافحة الحرائق بسبب علاقته بالضحايا، إن 14 شخصًا كانوا يعيشون في المنزل. وقال إن أحدهم كان يسلم الصحف وهرب ثلاثة آخرون.

وقالت شرطة الولاية إن المنزل دمر بالكامل في الحريق.

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