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تعليق رسمي على دهس سعودي وطفله في النمسا
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 18:40 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 18:50 GMT

تعليق رسمي على دهس سعودي وطفله في النمسا

أصدرت السفارة السعودية في النمسا، اليوم الجمعة، بيانًا حول تعرض عائلة لحادث مروري في البلد الأوروبي أسفر عن مقتل مواطن وطفله. وقال بيان صادر عن السفارة، إنها

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت السفارة السعودية في النمسا، اليوم الجمعة، بيانًا حول تعرض عائلة لحادث مروري في البلد الأوروبي أسفر عن مقتل مواطن وطفله.

وقال بيان صادر عن السفارة، إنها ”تلقت، يوم الأربعاء الماضي، ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك أثناء تواجدهم بمقاطعة تيرول في النمسا للسياحة“.

وأضافت: ”نجم عن الحادث وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال، ونجاة بقية أفراد الأسرة“.

وتابع: ”قامت السفارة بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية، ومساندة الأسرة في مصابها، كما قامت بتأمين عودة أفراد الأسرة إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اليوم الجمعة“، وفق البيان.

وأوضح أن السلطات السعودية تُجري مشاورات مع السلطات النمساوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى المملكة في أقرب وقت.

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