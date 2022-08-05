تعليق رسمي على دهس سعودي وطفله في النمسا

أصدرت السفارة السعودية في النمسا، اليوم الجمعة، بيانًا حول تعرض عائلة لحادث مروري في البلد الأوروبي أسفر عن مقتل مواطن وطفله.

وقال بيان صادر عن السفارة، إنها ”تلقت، يوم الأربعاء الماضي، ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك أثناء تواجدهم بمقاطعة تيرول في النمسا للسياحة“.

وأضافت: ”نجم عن الحادث وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال، ونجاة بقية أفراد الأسرة“.

#بيان من السفارة بشأن تعرض عائلة سعودية لحادث مروري أثناء تواجدها في النمسا. pic.twitter.com/oJiFVl3Jln — Botschaft des Königreichs Saudi Arabien in Wien (@KSAembassyAT) August 5, 2022

وتابع: ”قامت السفارة بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية، ومساندة الأسرة في مصابها، كما قامت بتأمين عودة أفراد الأسرة إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اليوم الجمعة“، وفق البيان.

وأوضح أن السلطات السعودية تُجري مشاورات مع السلطات النمساوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى المملكة في أقرب وقت.