مصرع 5 شبان مصريين اختناقا داخل فوهة للصرف الصحي في قرية بالمنوفية

خيم الحزن على قرية في محافظة المنوفية المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعد مصرع 5 شبان اختناقا داخل بيارة صرف صحي، نتيجة سقوط أحدهم ومحاولة الـ4 الآخرين إنقاذه ليلقوا حتفهم جميعا داخل الغرفة.

وأفاد شهود عيان من قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية المصرية، والتي شهدت الحادث المأساوي، للأجهزة الأمنية، بأن شخصا من بين المتوفين سقط داخل بيارة الصرف الصحي، وحاول الباقون إنقاذه فلقوا مصرعهم جميعا.

بدورها، تمكنت قوات الإنقاذ النهري في المحافظة المصرية، من انتشال جثث الضحايا الخمسة.

وأعرب عدد من الأهالي في محافظة المنوفية، عن حزنهم بسبب الحادث المأساوي، ووفاة الـ5 شباب، حيث نعى النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الشباب الضحايا، متداولين لهم عدة صور، ومقدمين لأسرهم العزاء.

ونشر حساب باسم وليد فرج الله صورا لـ3 أشخاص من الضحايا الـ5 عبر حسابه في “فيسبوك“ وعلق عليها بالدعاء بالصبر لأهل القرية، وكتب: “اللهم اربط على قلوب أهل قرية لبيشة أشمون منوفية جميعاً”.

وأضاف: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون، بقلوب ملؤها الرضا، وملؤها الحزن والفراق، ويملؤها الثقة بالله، فإنهم انتقلوا إلى جوار من هو أرحم بهم منا، انتقل إلى الرفيق الأعلى 4 شباب من أهل القرية وواحد من خارج القرية”، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة.

فيما نعى أحمد نبيل، الشباب الضحايا، ناشراً صورًا لـ4 منهم عبر حسابه على “فيسبوك”، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة والصبر لأهاليهم.

فيما وصف محمد عناني الحادث بـ“الكارثة“، إذ كتب عبر حسابه في “فيسبوك”: “كارثة في قرية لبيشة، مصرع 5 أشخاص اختناقا عند تسليك بيارة للصرف الصحي”.

وأعلن عناني عن موعد جنازات الضحايا الـ5، بالقول: “سوف تشيع الجنازة للخمسة أشخاص من مسجد السادات بقرية لبيشة عقب صلاة الجمعة ”.