"وجبة بامية" تتسبب بمأساة لأسرة مصرية

تسببت ”وجبة بامية“ بمأساة لأسرة في محافظة سوهاج جنوب مصر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، توفيت طفلتان شقيقتان، وأصيب آخران، إثر تعرضهم لتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة ”بامية فاسدة“ داخل منزل العائلة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بسوهاج مفادها وصول 4 أطفال أشقاء يعانون من حالة إعياء وقيء شديدة، من مركز دار السلام شرق المحافظة.

وأفاد البلاغ ”بوفاة طفلتين توأم من الأشقاء الـ4 وهما (زينة وأسينات 3 سنوات)، فيما أصيب (جمال 4 سنوات) و(ليالي 5 سنوات)“.

وكشفت السلطات، أنها عقب انتقالها للمنزل محل الواقعة، وبسؤال الأب والأم نفيا الشبهة الجنائية، مؤكدين أن ”أولادهم تناولوا سويا وجبة طعام بامية“.

وذكرت والدة الأطفال أنها ”كانت لا تعلم بأن وجبة الطعام التي وضعتها لأطفالها قد فسدت“.

وأشارت إلى أنها ”وضعتها لهم قبل خلودهم للنوم“.

بدورها، حولت أجهزة الأمن والديّ الأطفال إلى النيابة العامة لسماع أقوالهما والتحقيق معهما، ونقلت الطفلتين المتوفيتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.