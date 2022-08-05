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منوعات

تايلند.. مصرع 13 وإصابة 35 في حريق بملهى ليلي
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 1:40 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 1:55 GMT

تايلند.. مصرع 13 وإصابة 35 في حريق بملهى ليلي

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 35 آخرون، في حريق نشب يوم الجمعة في ملهى ليلي بإقليم "تشونبوري" جنوب شرق العاصمة التايلندية بانكوك. ونقلت وكالة "رويترز"، تصريحات

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المصدر: رويترز

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 35 آخرون، في حريق نشب يوم الجمعة في ملهى ليلي بإقليم ”تشونبوري“ جنوب شرق العاصمة التايلندية بانكوك.

ونقلت وكالة ”رويترز“، تصريحات للكولونيل بالشرطة ووتيبونج سومجاي، قال فيها إن الحريق نشب في ملهى ”ماونتن بي“ الليلي بمنطقة ”ساتاهيب“ في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس).

وأضاف الكولونيل سومجاي، أن المعلومات تفيد حتى الآن بأن جميع الضحايا تايلانديون.

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