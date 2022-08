تايلند.. مصرع 13 وإصابة 35 في حريق بملهى ليلي

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 35 آخرون، في حريق نشب يوم الجمعة في ملهى ليلي بإقليم ”تشونبوري“ جنوب شرق العاصمة التايلندية بانكوك.

ونقلت وكالة ”رويترز“، تصريحات للكولونيل بالشرطة ووتيبونج سومجاي، قال فيها إن الحريق نشب في ملهى ”ماونتن بي“ الليلي بمنطقة ”ساتاهيب“ في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس).

وأضاف الكولونيل سومجاي، أن المعلومات تفيد حتى الآن بأن جميع الضحايا تايلانديون.

13 people killed, 41 injured early this morning as fire breaks out in a famous bar in Sattahip (east Thailand)

A similar incident to the fire in Zantika bar in Ekamai (Bangkok) where 67 people were killed in 2009#ไฟไหม้ผับชลบุรี #ไฟไหม้ผับ #Thailand #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/URmgtau3M1

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 5, 2022