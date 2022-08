العثور على حطام من مركبة لـ"سبايس إكس" بحظيرة أغنام في أستراليا

أكدت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، أن حطامًا فضائيًا متفحمًا عثر عليه أحد مربي الماشية داخل حظيرة أغنام يعود إلى إحدى بعثات شركات ”سبايس إكس“.

وعُثر، الأسبوع الماضي، على القطعة المعدنية التي يعتقد أنها سقطت، في 9 تموز/يوليو، في دالغيتي، وهي قرية نائية في نيو ساوث ويلز، تقع إلى جنوب غرب سيدني، وعلى بعد نحو 5 ساعات منها بالسيارة.

وقال عالم الفيزياء الفلكية، براد تاكر، الذي زار الموقع بعدما اتصل به مزارعو المنطقة، في تموز/يوليو، إن ”الأمر كان مثيرًا وغريبًا في آن واحد“.

وأشار إلى أن اكتشاف هذه القطعة في حقل فارغ ذكَّره بفيلم الخيال العلمي ”2001: إيه سبايس أوديسيه“( أوديسا الفضاء).

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq

— Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022