إصابة 8 أشخاص إثر انفجار في مصنع بفرنسا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أسفر انفجار وقع الأربعاء في مصنع فرنسي ينتج مركبا يستخدم في صناعة البارود، عن إصابة ثمانية أشخاص، أحدهم في حال خطرة، على ما أفاد مسؤولون.

ووقع الانفجار في مبنى في مصنع مانوكو في برجيراك في منطقة دوردونيه في جنوب غرب فرنسا، لمادة النيتروسليلوز الشديدة الاشتعال والتي تستخدم في صنع الذخيرة.

وقالت مجموعة ”يورنكو“ مالكة المصنع، إن سبب الانفجار لم يعرف بعد، مشيرة إلى أنه حصل أثناء أعمال صيانة في المصنع.

وأضافت المجموعة الأوروبية الرائدة في تصنيع الوقود الدافع والمتفجرات للجيش والتي استحوذت على مانوكو العام الماضي أن الوضع كان ”تحت السيطرة“.

وأضافت الشركة في بيان أنه لم يكن هناك أي تأثير للانفجار على المنطقة المحيطة بالموقع.

وقال المسؤول المحلي جان-شارل جوبار إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار كان يحتوي على حوالي طنين من مادة النيتروسليلوز، وكان فيه 40 شخصا في ذلك الوقت.

وأبلغت السلطات عن نشوب حريق في المبنى لكن سرعان ما جرى تطويقه.

وأرسلت خمس سيارات إسعاف ومروحيتان وحوالي 50 إطفائيا إلى الموقع.