انتحار مواطن كويتي في ظروف غامضة

أقدم مواطن كويتي في الأربعينات من عمره على الانتحار داخل منزله دون الكشف عن طريقة الانتحار، وفق ما ذكره مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن ”رجال الأمن انتقلوا إلى منزل المواطن عقب أن تلقوا بلاغا يفيد بالحادثة للوقوف على ملابساتها“.

وسجل البلد الخليجي، الذي يقطنه 4 ملايين و800 ألف نسمة 70% منهم وافدون، نحو 120 حالة انتحار خلال العام 2021، أي بمعدل 12 حالة انتحار شهرياً، وفق إحصائيات رسمية.

وكانت معظم تلك الحالات لوافدين آسيويين قرروا إنهاء حياتهم بوسائل مختلفة غلب عليها الشنق أو إلقاء النفس من مكان مرتفع، فضلا عن تسجيل بعض حالات الانتحار لمواطنين وأفراد من فئة ”البدون“.

ووقعت حالات الانتحار في مناطق مختلفة في البلد الخليجي ولأشخاص بأعمار مختلفة كذلك، بعضهم كان مصابا بفيروس كورونا.

وبحسب أخصائيين نفسيين ”فإن الاكتئاب والشعور بالعبء أحد أسباب تزايد حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، كون غالبية المنتحرين هم من العمال الوافدين الذين يعتمدون على الأعمال اليومية، والذين تضرروا إثر الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا“.

ومن بين أسباب الانتحار أيضا ”تعاطي المخدرات بجرعات كبيرة والاضطرابات النفسية وانعدام الوازع الديني“، وفق مختصين.