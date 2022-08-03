السعودية.. العثور على "مفقود نجران" ميتا

نعى طيف واسع من السعوديين، اليوم الأربعاء، الطفل أحمد رائد آل جعرة، وذلك بعد العثور عليه متوفيا، عقب ساعات من البحث عنه بعد أن جرفته السيول في منطقة نجران.

وعثر على الطفل ”آل جعرة“ في مجرى وادي نجران متوفيا بالقرب من ”كبري المركب“ شرق نجران، وذلك بحسب عدة مصادر موثوقة.

ونشر حساب ”القناص“ في ”تويتر“: ”العثور على الطفل قرابت كوبري المركب حسب مصادر موثوقة اسأل الله في هذا اليوم ان يرحمه وان يلهم ذويه الصبر وان يجزاكم جميعًا الخير ويبيض وجهيكم والحمد لله رب العالمين“.

وكان قائد آل جعرة، قد أعلن عبر حسابه في ”تويتر“، العثور على الطفل رائد، دون أن يكشف مصيره: ”تم العثور على الطفل الان شكرآ لكم جميعاً“.

وأعلن الإعلامي عبدالله بن زميع في مقطع فيديو بثه عبر ”سناب نجران“، المعني في تغطية أخبار نجران، أنه ”تم العثور على الطفل أحمد رائد آل جعرة متوفيا“، لافتا إلى تواجدهم حاليا في مستشفى الملك خالد، مقدما شكره لجميع من شاركوا في البحث عن الطفل.

وما لبث أن تلقف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الطفل، وقد نعوه معبرين عن حزنهم، بعد ترقب طوال الساعات الماضية لخبر العثور عليه.

وكتب الصحافي عوض آل عاطف: ”العزاء لإسرة الطفل #مفقود_نجران أحسن الله عزاكم يـ آل جعره . وجعله الله شفيعاً لوالديه“.

العزاء لإسرة الطفل #مفقود_نجران أحسن الله عزاكم يـ آل جعره . وجعله الله شفيعاً لوالديه . .#نجران_الان — عوض آل عاطف (@awadalyaami) August 3, 2022

ونعاه متابعون عبر هاشتاغ #مفقود_نجران في موقع التواصل ”تويتر“، وكتب مغرد: ”إنا لله وإنا اليه راجعون الله يجعله شهيد وشفيع لوالديه وذويه الله يصبرهم ويعصم ع قلوبهم“.

فيما علق محمد المنجم: ”لا نملك من الكلمات ما يعبر عن ألمنا في فقدان هذا الطفل أحسن الله عزائكم وعظم الله أجركم ورحم الله فقيدكم وجعله شفيع لكم ونسأل أن يجعله من طيور الجنة ويجبر كسر قلوبكم ويلهمكم الصبر والسلوان انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم“.

وكانت عمليات البحث عن الطفل الراحل قد انطلقت منذ فقدانه أمس الثلاثاء جراء سيول نجران، وسط ترقب لمعرفة مصيره، قبل أن يتم الإعلان عن العثور على جثته اليوم الأربعاء.