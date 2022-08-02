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مصرع 13 شخصا بحادث سير مروع في صعيد مصر
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2022 22:54 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2022 23:25 GMT

مصرع 13 شخصا بحادث سير مروع في صعيد مصر

لقي 13 شخصا  مصرعهم فيما أصيب 7 آخرون، إثر حادث سير مروع وقع بوقت متأخر من مساء الثلاثاء، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر. ونجم الحادث بحسب مصادر أمنية، إثر تصادم

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المصدر: صلاح شرابي- إرم نيوز

لقي 13 شخصا  مصرعهم فيما أصيب 7 آخرون، إثر حادث سير مروع وقع بوقت متأخر من مساء الثلاثاء، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

ونجم الحادث بحسب مصادر أمنية، إثر تصادم سيارة محملة بالمواشي وسيارة ميكروباص.

وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن، بعد نشر صور الحادث، ووضع الجثث بجوار بعضها البعض على الطريق في مشهد مؤلم ، لحين نقلها للمستشفى.

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وانتقل رجال الحماية المدنية، والإسعاف لموقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن تصاريح دفن الضحايا.

وشهد موقع الحادث توافد عشرات المواطنين للمساعدة، والتبرع بالدم في المستشفى لإنقاذ المصابين.

وكانت محافظة سوهاج قد شهدت أوائل يوليو المنتهي، مصرع أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد في حادث سير.

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وكشفت التحقيقات أن الأب والأم والأبناء الخمسة كانوا في طريقهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في محافظة الأقصر، إلا أنهم لقوا مصرعهم في حادث سير بمحافظة سوهاج، حيث اختلت عجلة القيادة، واصطدمت بسيارة نقل.

وغالبا ما تشهد العديد من الطرق في مصر لا سيما في جنوب البلاد العديد من حوادث السير المروعة، والتي تكون ناجمه عن أسباب يعود أغلبها لتهالك شبكة الطرق إضافة إلى تهور السائقين وعدم مراعاة أسلوب القيادة الآمن والالتزام بالقواعد المرورية.

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