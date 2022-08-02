عُمان.. العثور على جثة طفلة فقدت بمجرى "وادي بهلاء"

أعلنت الشرطة العُمانية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بعد فقدانها في مجرى وادٍ بمحافظة الداخلية شرق السلطنة.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”فقدان طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت برفقة ذويها في مجرى وادي بُهلاء والعثور عليها لاحقًا من قِبل أحد المواطنين وهي مفارقة للحياة في إحدى البِرك المائية في مجرى الوادي“.

وهذا الوادي شهد، أمس الإثنين، عملية إنقاذ مواطن إثر احتجاز مركبته وسط السيول، حسبما أفاد الدفاع المدني العُماني.

وكانت السلطنة قد شهدت، خلال الأيام الماضية، أمطارًا غزيرة تسببت بجريان سيول عارمة في العديد من المناطق، ما تسبب بالعديد من حوادث الغرق أو احتجاز للمواطنين.

واليوم الثلاثاء أيضًا، تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية من إنقاذ مواطن إثر احتجاز مركبته بمجرى وادٍ في ولاية أدم.

وأمس الإثنين، أُنقذ شخصان علقا داخل مركبتهما، بعد انجرافها بمجرى سيول في وادي البويردة في محافظة الظاهرة.

ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ.

وأكدت أنه ”جرى إخراجهما ونقلهما إلى مكان آمن وهما بصحة جيدة“.