خلعت قميصها

وظيفة بمئة ألف

الحكومة الكويتية

كأس آسيا

قاتل زوجته

محمد رمضان مع إسرائيلية

هدف بالكعب

محاكمة مبروك عطية
أظهر المزيد

منوعات

عُمان.. إنقاذ شخصين حوصرا بمجرى سيل (فيديو)
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2022 17:09 GMT
تاريخ التحديث: 01 أغسطس 2022 18:05 GMT

عُمان.. إنقاذ شخصين حوصرا بمجرى سيل (فيديو)

أنقذت الشرطة العُمانية اليوم الإثنين شخصين علقا داخل مركبتهما، بعد انجرافها بمجرى سيول في وادي البويردة في محافظة الظاهرة. ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أنقذت الشرطة العُمانية اليوم الإثنين شخصين علقا داخل مركبتهما، بعد انجرافها بمجرى سيول في وادي البويردة في محافظة الظاهرة.

ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ.

وأكدت أنه ”جرى إخراجهما ونقلهما إلى مكان آمن وهما بصحة جيدة“.

 

كما أشارت إلى ”بلاغ عن احتجاز ثلاث عوائل داخل مركباتهم في قرن المعلم في منطقة تنوف في ولاية نزوى“، مؤكدة أنها تتابع حالتهم.

وشهدت مختلف ولايات محافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة في السلطنة اليوم الإثنين هطول أمطار غزيرة، بحسب الشرطة العمانية.

وذكرت أن الأمطار الغزيرة تسببت بجريان الأودية وقطع للحركة المرورية في بعض الولايات مع وجود بلاغات عن محتجزين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play