عُمان.. إنقاذ شخصين حوصرا بمجرى سيل (فيديو)

أنقذت الشرطة العُمانية اليوم الإثنين شخصين علقا داخل مركبتهما، بعد انجرافها بمجرى سيول في وادي البويردة في محافظة الظاهرة.

ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ.

وأكدت أنه ”جرى إخراجهما ونقلهما إلى مكان آمن وهما بصحة جيدة“.

طيران الشرطة ينفذ عملية إنقاذ شخصين عالقين بداخل مركبتهما بعد انجرافها بمجرى وادي البويردة في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، وإخراجهما إلى مكانٍ آمن وهما بصحةٍ جيدة#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/yiBhjudGQz — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 1, 2022

كما أشارت إلى ”بلاغ عن احتجاز ثلاث عوائل داخل مركباتهم في قرن المعلم في منطقة تنوف في ولاية نزوى“، مؤكدة أنها تتابع حالتهم.

وشهدت مختلف ولايات محافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة في السلطنة اليوم الإثنين هطول أمطار غزيرة، بحسب الشرطة العمانية.

وذكرت أن الأمطار الغزيرة تسببت بجريان الأودية وقطع للحركة المرورية في بعض الولايات مع وجود بلاغات عن محتجزين.