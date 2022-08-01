ليبيا.. مصرع 7 وإصابة 130 بانفجار شاحنة نقل وقود (فيديو)

قتل 7 أشخاص وأصيب 130 آخرون، يوم الاثنين، جراء انفجار شاحنة لنقل الوقود في بلدية ”بنت بية“ بوادي الحياة في منطقة الزاوية جنوب ليبيا.

ونقلت صحيفة بوابة ”الوسط“ الليبية، عن مصدر محلي قوله إن الشاحنة انفجرت أثناء تدافع المواطنين في المنطقة لتعبئة جالونات منها.

من جانبها، قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، إن عددا من المصابين بحروق متفاوتة وصلوا إلى المركز وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

ووصفت صحيفة ”المرصد“ المحلية الوضع في مركز سبها الطبي بـ“الكارثي“ إثر وصول عشرات المصابين من موقع حادثة انفجار شاحنة الوقود.

فيديو > وضع كارثي في مركز #سبها الطبي إثر وصول عشرات المصابين من موقع حادثة انفجار صهريج الوقود في ظل انعدام امكانيات المركز و ذوي المصابين يناشدون بتوفير طائرات لنقل المصابين إلى مشافي الحروق في #طرابلس و #بنغازي . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/0Ry8Iy7kNK — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 1, 2022

وأعلن عزالدين الواسع رئيس ”جهاز الإسعاف الطائر“ إرسال فريق طبي و3 طائرات من طرابلس نحو سبها لنقل المصابين إثر حادث انفجار شاحنة الوقود.