طفل بومديد.. تفاعل واسع مع صغير موريتاني علق وسط السيول (فيديو)

أثار طفل موريتاني ،علق وسط السيول التي ضربت منطقة بومديد، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تتمكن السلطات المختصة من إنقاذه.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد حاصرت السيول الناجمة عن مياه الأمطار أمس السبت طفلا داخل سد ببلدية بومديد بولاية لعصابة جنوبي موريتانيا.

وقال موقع صحراء ميديا نقلا عن مصادر محلية، إن الطفل حين كان يسبح في السد، باغته السيل القادم من هضبة تكانت المجاورة، الذي تسببت فيه الأمطار التي تتساقط في أعالي الهضبة.

وتداول معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ولقطات فيديو للطفل الذي بدا جالسًا على أحد أعمدة السد، فيما تحاصره المياه المتدفقة بقوة من كل الاتجاهات.

وتصاعدت المناشدات طوال ساعات لإنقاذ الطفل، ودشن ناشطون حملات إلكترونية لحث السلطات المعنية على إنقاذ الطفل، فيما وجه مغرودون رسالة للصغير تحت وسم ”شبو_لا_ترقد“ معبرين عن خوفهم من غفوة الطفل وسط الماء الهادر؛ ما قد يتسبب في جرفه ووفاته.

ولاحقًا كشف مسؤولون عن تمكن فرق الإنقاذ من إجلاء الطفل.

وتفاعل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ غزواني مع الحادثة، ناشرًا تغريدة بارك فيها عملية الإنقاذ قائلًا: ”أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر. وأحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ“.