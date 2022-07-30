مصرع وفقدان 9 عراقيين في فيضانات إيران

أعلنت السلطات الإيرانية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، اليوم السبت، مصرع ستة سياح عراقيين وفقدان ثلاثة آخرين؛ جراء غرق حافلة كانت تقلهم بفيضانات ضربت أطراف المدينة.

وقال نائب حاكم مدينة مشهد ”محسن داوري“ للصحفيين: ”سبعة أشخاص لقوا مصرعهم، ستة منهم زوار عراقيون وآخر إيراني؛ جراء غرق سيارتهم من نوع فان بفيضانات ضربت أطراف مدينة مشهد شمال شرق إيران“.

وأضاف داوري: ”هناك ثلاثة زوار عراقيين لا يزالون في عداد المفقودين وعمليات البحث عنهم لا تزال مستمرة“.

وتابع: ”خمسة من بين القتلى هم من النساء بالإضافة إلى رجلين، كما فقد ثلاثة ركاب آخرين ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى“.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب المدن الإيرانية لليوم الثالث على التوالي إلى 61 قتيلاً، وفقاً لما ذكره رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني للإغاثة مهدي ولي بور.

وقال ولي بور: ”مع اكتشاف المزيد من الجثث في المناطق التي غمرتها السيول، بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيضانات 61 شخصًا“.

وفيما يتعلق بالمفقودين، قال ولي بور: ”وفقًا لآخر التقارير، فإن عدد الأشخاص المفقودين في البلاد هو 32 شخصاً“.

وتسببت الفيضانات التي ضربت 19 محافظة إيرانية بخسائر مالية كبيرة في قطاع الزراعة والاتصالات كما تضررت الآلاف من المنازل.

وقال حاكم محافظ يزد وسط إيران، مهران فاطمي، السبت، إن الأضرار لحقت بأكثر من 13 ألف وحدة سكنية حضرية وريفية في هذه المحافظة.

وأضاف فاطمي أن 450 وحدة تجارية-صناعية و 2500 طريق ومبنى مرتبط و 160 مبنى ومنشأة زراعية بالإضافة إلى عدد من المباني الحكومية تضررت حتى الآن.

وفي سياق متصل، ذكر وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي نجاد، إن هناك أضرارا كبيرة في القطاع الزراعي جراء الفيضانات، مبيناً أن ”الإعلان عن الضرر الدقيق في مجال الزراعة وتربية المواشي في الفيضانات الأخيرة سيكون بعد السيطرة على الأوضاع“.