آمال ماهر

وسام السويلمي

ويل سميث

أبوبكر العدني

غسيل أموال

محمد الثبيتي

تالا صفوان

المانشافت
أظهر المزيد

منوعات

حريق بمركز تجاري وسط القاهرة (فيديو)
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 15:13 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2022 15:20 GMT

حريق بمركز تجاري وسط القاهرة (فيديو)

اندلع حريق، اليوم السبت، بمركز تجاري وسط العاصمة المصرية القاهرة، مخلفا أضرارا مادية فيما لم يتضح بعد إن كان هناك ضحايا بشرية. وقال مصدر أمني لإرم نيوز إن

+A -A
المصدر: إيمان بسطاوي - إرم نيوز

اندلع حريق، اليوم السبت، بمركز تجاري وسط العاصمة المصرية القاهرة، مخلفا أضرارا مادية فيما لم يتضح بعد إن كان هناك ضحايا بشرية.

وقال مصدر أمني لإرم نيوز إن النيران اشتعلت بمركز رمسيس التجاري الواقع خلف مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو) في الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما تكافح قوات الدفاع المدني لإخمادها.

وأشار المصدر إلى أن الحريق مازال مشتعلا (حتى ساعة نشر هذا الخبر)، وأن مصدره ما زال مجهولا حتى اللحظة.

وبحسب المصدر نفسه فقد امتد الحريق لعدد من ورش الأحذية بالمنطقة ومخزن تابع لفندق هيلتون رمسيس القريب من المكان.

وأظهرت لقطات فيديو رصدتها كاميرا مراسل إرم نيوز انبعاث أعمدة الدخان من مكان الحريق، فيما منعت قوات الأمن الصحفيين من التصوير بالقرب من قلب الحريق.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play