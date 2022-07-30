حريق بمركز تجاري وسط القاهرة (فيديو)

اندلع حريق، اليوم السبت، بمركز تجاري وسط العاصمة المصرية القاهرة، مخلفا أضرارا مادية فيما لم يتضح بعد إن كان هناك ضحايا بشرية.

وقال مصدر أمني لإرم نيوز إن النيران اشتعلت بمركز رمسيس التجاري الواقع خلف مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو) في الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما تكافح قوات الدفاع المدني لإخمادها.

🔴 حريق بمركز تجاري وسط #القاهرة مصدر أمني نفى في تصريحات لـ"#إرم_نيوز" السيطرة على الحريق بالكامل، مشيرا إلى أن عمليات الإطفاء مستمرة إلى الآن pic.twitter.com/tLCYynC3Jl — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 30, 2022

وأشار المصدر إلى أن الحريق مازال مشتعلا (حتى ساعة نشر هذا الخبر)، وأن مصدره ما زال مجهولا حتى اللحظة.

وبحسب المصدر نفسه فقد امتد الحريق لعدد من ورش الأحذية بالمنطقة ومخزن تابع لفندق هيلتون رمسيس القريب من المكان.

وأظهرت لقطات فيديو رصدتها كاميرا مراسل إرم نيوز انبعاث أعمدة الدخان من مكان الحريق، فيما منعت قوات الأمن الصحفيين من التصوير بالقرب من قلب الحريق.