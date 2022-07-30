بينها السعودية.. دول عربية قد يسقط فوقها حطام الصاروخ الصيني التائه

كشف مركز الفلك الدولي عن الدول المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه الجديد، فوق أراضيها، لافتًا إلى أن هناك دولتين خليجيتين، وأخرى عربية، مرشحة لذلك الحدث.

وقال المركز في بيان له، ضمن تحديثاته المستمرة حول حالة الصاروخ الصيني التائه في الفضاء، إن السعودية، وقطر، والسودان، هي من بين الدول المرشحة لسقوط الحطام الصاروخي فوق أراضيها.

وتشير آخر تقديرات نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن موعد السقوط هو، يوم 30 يوليو/تموز عند الساعة 18:39 بتوقيت غرينتش، بهامش خطأ مقداره زائد ناقص 15 ساعة.

وتشير توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي إلى أن الموعد المتوقع لذلك الحدث هو، يوم 30 يوليو/تموز عند الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش زائد ناقص 11 ساعة.

يذكر أن الصين كانت قد أطلقت، يوم الأحد 24 يوليو، صاروخًا فضائيًا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملًا معه إحدى القطع الرئيسة المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

ويتكون الصاروخ هذا من 4 معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسة واحدة فقط، وتدور المرحلة الرئيسة حاليًا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

ورغم تكرار سقوط الحطام الصاروخي، إلا أن هذا الحطام يعد أكبر هذه المرة، حيث يبلغ طوله 33 مترًا، وقطره 5 أمتار، ووزنه 21 طنًا تقريبًا، ويدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلًا على 28 ألف كيلومتر في الساعة.