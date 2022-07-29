أبوبكر العدني

غسيل أموال

محمد الثبيتي

تالا صفوان

المانشافت

فرقة ميرور

وسام السويلمي

ثالث طلاق
أظهر المزيد

منوعات

سقوط شاشة عرض في مهرجان جرش ونقل مصابين للعلاج
تاريخ النشر: 29 يوليو 2022 19:05 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2022 19:55 GMT

سقوط شاشة عرض في مهرجان جرش ونقل مصابين للعلاج

أصيب 5 أشخاص في مدينة جرش الأثرية الأردنية؛ جراء سقوط شاشة عرض تعود لمهرجان جرش للثقافة والفنون، اليوم الجمعة، بحسب ما أوردته قناة "المملكة" الأردنية. وأعلن

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أصيب 5 أشخاص في مدينة جرش الأثرية الأردنية؛ جراء سقوط شاشة عرض تعود لمهرجان جرش للثقافة والفنون، اليوم الجمعة، بحسب ما أوردته قناة ”المملكة“ الأردنية.

وأعلن مصدر طبي أردني في مستشفى جرش الحكومي ”علاج 5 إصابات وصلت إلى المستشفى ليل الخميس الجمعة، إثر سقوط شاشة العرض التابعة لمهرجان جرش“.

وقال المصدر الطبي إن ”المصابين غادروا المستشفى بعد القيام بالإجراءات الطبية اللازمة التي شملت التصوير والكشف الطبي للتأكد من سلامتهم العامة“.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار سقوط شاشة عرض ليلة الخميس في الساحة الرئيسية، نُقل على إثرها 5 أشخاص إلى مستشفى جرش الحكومي للتأكد من صحتهم.

وأضاف قعوار أن ”جميع الأشخاص الذين نقلوا إلى مستشفى جرش الحكومي غادروا المستشفى على الفور بعد تلقيهم العلاج المناسب“.

وانطلقت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته رقم 63، حيث أوقد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مساء يوم الأربعاء شعلة دورة المهرجان.

وسيتم تقديم 250 فعالية خلال موسم هذا العام تشمل حفلات غنائية وثقافية وغيرها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play