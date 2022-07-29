الشرقية: نجاة 100 راكب بعد عطل أصاب طائرة إيرانية وهبوطها اضطراريا

أفادت قناة الشرقية العراقية في تغريدة على تويتر أن عراقيين نجوا من موت محقق بعد تعطل محرك طائرة إيرانية على متنها 100 راكب وهبوطها اضطرارياً في مطار مشهد، الذي أقلعت منه.

وتداولت حسابات إخبارية أنباء عن عودة طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإيرانية اضطراريا إلى مطار مشهد الدولي، صباح اليوم الجمعة، بعد عطل أصاب أحد محركاتها بعد الإقلاع.

وعادت الطائرة، التي بقيت ثلاث ساعات على الأقل في الجو، إلى مطار مشهد الدولي، حفاظا على أرواح الركاب الذين كانوا على متنها والبالغ عددهم 100، وهم من الجنسيتين العراقية والإيرانية.

عراقيون ينجون من موت محقق بعد تعطل محرك طائرة إيرانية على متنها 100 راكب وهبوطها اضطرارياً في مطار مشهد #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/m11WbxNGox — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) July 29, 2022

وبحسب المعلومات، فإن الركاب نجوا من موت محقق بعد أن أصاب عطل في محرك طائرة تابعة إلى الخطوط الايرانية (أتا).

وكانت الرحلة قد انطلقت فجر اليوم الجمعة من مطار مشهد إلى النجف العراقية، وبقيت في الجو قرابة 3 ساعات بعد أن فرغ الوقود منها، وانفجرت إطارات لها أثناء محاولتها الهبوط.

ويقول شهود عيان إنه عند محاولة إخلاء الطائرة من الركاب لم تُفتح بعض أبواب الطوارئ، لكن تمكنت فرق الإنقاذ في وقت لاحق من إخراجهم كافة.

وانتشر مقطع فيديو قيل إنه للطائرة في مطار مشهد الدولي، وقد حضرت فرق الطوارئ فيما يبدو وأحاطت بالطائرة، لضمان سلامة الركاب.

ولم يتسن لإرم نيوز التحقق من صحة الفيديو، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادثة من قبل الجهات الرسمية الإيرانية، حتى اللحظة.