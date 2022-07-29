هونغ كونغ.. إصابة راقصيْن إثر سقوط شاشة عملاقة بحفل فرقة "ميرور"

سقطت شاشة عرض كبيرة على خشبة مسرح خلال حفل موسيقي لفرقة (ميرور) في هونغ كونغ أمس الخميس، ما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من الراقصين، أحدهما إصابته خطيرة، ودفع السلطات إلى منع الفرقة من إقامة حفلات مع فتح تحقيق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشاشة أثناء سقوطها، فيما أفادت وسائل إعلام هونغ كونغ بإصابة ثلاثة من الجمهور.

وقال جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ: ”لقد شعرت بالصدمة. تعاطفي مع المصابين وآمل أن يتعافوا قريبا“.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media. Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022

وأضاف أن الحكومة ستحقق في الأمر وستراجع إجراءات السلامة لحماية الفنانين والعاملين والجمهور.

ولم يصب أي من أعضاء ميرور الاثني عشر بأذى في الحادث الذي وقع في ملعب هونغ كونغ بجوار ميناء فيكتوريا.

وأمرت حكومة المدينة الفرقة، التي كانت تعتزم تقديم 12 عرضا في المكان، بتأجيل عروضها القادمة.

Giant LED Screen Falls and Injures Two Dancers at Mirror Concert pic.twitter.com/P3Dgnyl754 — No Jumper (@nojumper) July 29, 2022

وقال وزير الثقافة كيفين يونغ، إن العروض في المكان تم تعليقها حتى يتم التأكد من أن هيكل المسرح آمن.

وأوضح يونغ في إفادة اليوم الجمعة: ”من الملاحظة الأولية، انقطع سلك وأدى إلى سقوط الشاشة وتسبب في إصابة الراقصين“.

وجرى تشكيل الفرقة ذات الشعبية الكبيرة في العام 2018، من خلال برنامج لتلفزيون الواقع وكل أفرادها من الذكور.

ووقع أكثر من 13 ألفا من معجبي الفرقة على التماس عبر الإنترنت يطلب من منظم الحفل الموسيقي إصلاح المشكلات وضمان سلامة الجميع.

وقالت شركة ميكرفيل، المنظمة للحفل، والمملوكة لمجموعة ”بي.سي.سي.دبليو“ للإعلام التي يملكها رجل الأعمال في هونغ كونغ ريتشارد لي، إنها تجري تحقيقا شاملا في الحادث.