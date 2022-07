هونغ كونغ.. إصابة راقصيْن إثر سقوط شاشة عملاقة بحفل فرقة "ميرور"

سقطت شاشة عرض كبيرة على خشبة مسرح خلال حفل موسيقي لفرقة (ميرور) في هونغ كونغ أمس الخميس، ما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من الراقصين، أحدهما إصابته خطيرة، ودفع السلطات إلى منع الفرقة من إقامة حفلات مع فتح تحقيق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشاشة أثناء سقوطها، فيما أفادت وسائل إعلام هونغ كونغ بإصابة ثلاثة من الجمهور.

وقال جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ: ”لقد شعرت بالصدمة. تعاطفي مع المصابين وآمل أن يتعافوا قريبا“.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.

Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022