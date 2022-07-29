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منوعات

هونغ كونغ.. إصابة راقصيْن إثر سقوط شاشة عملاقة بحفل فرقة "ميرور"
تاريخ النشر: 29 يوليو 2022 7:37 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2022 7:45 GMT

هونغ كونغ.. إصابة راقصيْن إثر سقوط شاشة عملاقة بحفل فرقة "ميرور"

سقطت شاشة عرض كبيرة على خشبة مسرح خلال حفل موسيقي لفرقة (ميرور) في هونغ كونغ أمس الخميس، ما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من الراقصين، أحدهما إصابته خطيرة، ودفع

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المصدر: رويترز

سقطت شاشة عرض كبيرة على خشبة مسرح خلال حفل موسيقي لفرقة (ميرور) في هونغ كونغ أمس الخميس، ما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من الراقصين، أحدهما إصابته خطيرة، ودفع السلطات إلى منع الفرقة من إقامة حفلات مع فتح تحقيق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشاشة أثناء سقوطها، فيما أفادت وسائل إعلام هونغ كونغ بإصابة ثلاثة من الجمهور.

وقال جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ: ”لقد شعرت بالصدمة. تعاطفي مع المصابين وآمل أن يتعافوا قريبا“.

وأضاف أن الحكومة ستحقق في الأمر وستراجع إجراءات السلامة لحماية الفنانين والعاملين والجمهور.

ولم يصب أي من أعضاء ميرور الاثني عشر بأذى في الحادث الذي وقع في ملعب هونغ كونغ بجوار ميناء فيكتوريا.

وأمرت حكومة المدينة الفرقة، التي كانت تعتزم تقديم 12 عرضا في المكان، بتأجيل عروضها القادمة.

وقال وزير الثقافة كيفين يونغ، إن العروض في المكان تم تعليقها حتى يتم التأكد من أن هيكل المسرح آمن.

وأوضح يونغ في إفادة اليوم الجمعة: ”من الملاحظة الأولية، انقطع سلك وأدى إلى سقوط الشاشة وتسبب في إصابة الراقصين“.

وجرى تشكيل الفرقة ذات الشعبية الكبيرة في العام 2018، من خلال برنامج لتلفزيون الواقع وكل أفرادها من الذكور.

ووقع أكثر من 13 ألفا من معجبي الفرقة على التماس عبر الإنترنت يطلب من منظم الحفل الموسيقي إصلاح المشكلات وضمان سلامة الجميع.

وقالت شركة ميكرفيل، المنظمة للحفل، والمملوكة لمجموعة ”بي.سي.سي.دبليو“ للإعلام التي يملكها رجل الأعمال في هونغ كونغ ريتشارد لي، إنها تجري تحقيقا شاملا في الحادث.

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