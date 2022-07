مصرع 8 أشخاص جراء فيضانات "مدمرة" في كنتاكي الأمريكية

لقي 8 أشخاص على الأقل، مصرعهم في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة الخميس في شرق ولاية كنتاكي الأمريكية، حسبما أعلن حاكم الولاية الذي يخشى ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتحدث الحاكم آندي بشير عن ”أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث“، واصفا إياها بأنها ”مدمرة ومميتة“، في وقت لا يزال عدد المفقودين غير معروف ويُتوقع هطول أمطار غزيرة حتى الجمعة.

وأضاف الحاكم: ”في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن ثماني وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة“.

This is so devastating

God bless Eastern Kentucky and all of these people pic.twitter.com/0EkFvrGbKw

— Matt Jones (@KySportsRadio) July 28, 2022