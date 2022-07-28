إسرائيل ترسل مروحيات عسكرية لإخلاء 7 من مواطنيها أصيبوا بحادث سير في سيناء

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها أرسلت مروحيات عسكرية لمساعدة وإخلاء المصابين الإسرائيليين جراء حادث سير وقع في سيناء في مصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر إنه ”تم استدعاء مروحيات عسكرية وجنود من وحدة الإنقاذ الخاصة 669 إلى الحدود المصرية، لمساعدة وإخلاء المصابين الإسرائيليين من حادث السير، الذي وقع في سيناء، في وقت سابق من اليوم الخميس“.



وبحسب وسائل إعلام عبرية، أُصيب 7 سياح إسرائيليين، مساء اليوم الخميس، في حادث سير وقع في مدينة نويبع الواقعة في محافظة جنوب سيناء المصرية.

وقالت القناة ”12“ العبرية، إن حالة اثنين من المصابين الإسرائيليين حرجة للغاية، بينما حالة الإصابات الأخرى متوسطة، مبينة أن إحدى المروحيات التابعة للجيش الإسرائيلي هرعت باتجاه الحدود مع مصر لإجلاء الجرحى.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن جميع المصابين السبعة يحملون الجنسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه في البداية وافق المصريون على دخول طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش الإسرائيلي إلى أراضيهم، بهدف إخلاء الجرحى إلى إسرائيل.