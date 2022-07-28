مصري يقتل شقيقه بالرصاص بسبب قطعة أرض

شهدت محافظة قنا المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مقتل شاب على يد شقيقه بطلقات نارية ”بسبب خلافات على الميراث“.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، تلقت بلاغا يفيد بمصرع صبري جمال 32 عاما، على يد شقيقه في قرية الكرنك التابعة لمركز ”أبوتشت“، شمال محافظة قنا بصعيد مصر.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها سلطات الأمن في قنا، أن المتهم في الجريمة أطلق النيران على شقيقه بسبب ”خلافات على قطعة أرض ميراث بينهما“.

بدورها نقلت السلطات جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف النيابة العامة، تمهيداً لتوليها التحقيقات بعد ضبط الشقيق الجاني.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، تصاعدا في وتيرة الجرائم، التي كان أبرزها مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها في الجامعة، حيث أقدم على طعنها حتى الموت في الشارع العام أمام مرأى الطلاب في جامعة المنصورة.

وأعقبت جريمة القتل المروعة تلك، المزيد من حوادث القتل والانتحار، كان من بينها، قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا بالاسكندرية، ومن ثم أبلغ عن اختفائها.