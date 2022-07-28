5 قتلى وعدة جرحى في فيضانات ضربت شمال طهران

أعلن مسؤول إيراني، الخميس، عن مصرع خمسة أشخاص جراء وإصابة 9 بجروح جراء انهيار أرضي وفيضانات وقعت في منطقة ”إمام زاده داود“، شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مرتضى مرادي بور نائب رئيس العمليات في منظمة الهلال الأحمر الإيراني إن ”الجهات المختصة عثرت اليوم على جثمان ثلاثة أشخاص كانوا في إعداد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة إمام زاده داود“.

سیل امامزاده داوود تهران ۸ مصدوم و دو کشته داشت/ جستجو برای مفقودین احتمالی وجود دارد مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران با اشاره به این که تا این لحظه، #سیلاب منطقه #امامزاده_داوود ۸ مصدوم و دو کشته داشت، گفت: جستجو برای مفقودان احتمالی ادامه دارد. pic.twitter.com/NRMEIIbAx2 — خبرآنلاين (@khabaronlinee) July 28, 2022

وأضاف مرادي بور في حديثه لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، إنه ”حتى الآن بلغ عدد القتلى خمسة أشخاص و9 آخرون أصيبوا بجروح ولا تزال الجهات المختصة تبحث عن مفقودين“.

من جهته، قال بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني في مقابلة مع وكالة فارس نيوز: بسبب وجود الطين والمياه التي تسببت في الحطام في بعض الحالات، تتواجد 10 كلاب إنقاذ في المنطقة لتسريع جهود الإغاثة والبحث عن الأشخاص المفقودين المحتملين.

وأشار كوليوند إنه ”لم يتم تقديم تقرير مفصل عن حجم الضرر المالي وستكون الحكومة المحلية في طهران عن حجم الأضرار في وقت لاحق“، مبيناً ”نظرًا لحجم الحادث تم إرسال فرق إنقاذ وإنقاذ أخرى إلى المنطقة ويقوم حاليًا أكثر من 130 عنصرًا بتقديم الإغاثة في هذا الحادث“.