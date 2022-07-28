وفاة يوسف راضي "أشيك بائع فريسكا" في مصر

لقي الشاب المصري يوسف راضي 32 عاما، الذي يعرف بأنه ”أشيك“ بائع فريسكا، مساء الأربعاء، مصرعه إثر حادث سير على طريق العلمين بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وذكرت أسرة الشاب المتوفى أنها علمت بوفاته في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وأن جثته محفوظة في مستشفى الحمام بالإسكندرية.

وأحدثت وفاة الشاب، حالة من الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ تداول النشطاء بضع صور له معلقين عليها بعبارات النعي المؤثرة، حزنًا على وفاة الشاب الذي اشتهر بحسن المظهر خلال تجوله في شوارع مدينة الإسكندرية لبيع الفريسكا.

يشار إلى أن يوسف راضي حقق خلال السنوات القليلة الماضية شهرة واسعة في مصر، نظرًا لمظهره الأنيق ونوعية ملابسه المميزة المهندمة خلال بيعه حلوى الفريسكا في مدينة الإسكندرية الساحلية على المصطافين خلال فترة الصيف.

وذكر الشاب الفقيد، خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني سابق، أنه يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده في الإسكندرية.

وقال إنه “حصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى إحدى شركات الاتصالات في مصر، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا”.