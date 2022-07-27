أصيب بشفرات طائرة مروحية.. وفاة غريبة لسائح بريطاني في اليونان

في حادثة غريبة من نوعها، لقي سائح بريطاني يبلغ من العمر 21 عاما، مصرعه بطريقة مروعة نتيجة ضربة قاتلة تلقاها من شفرات طائرة مروحية، أثناء قضاء عطلة في اليونان.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام يونانية، فإن طالب جامعة أكسفورد بروكس، أصيب بالشفرات الخلفية للمروحية أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي، بعد هبوط مروحية Bell 407 في مهبط للطائرات بالقرب من مدينة سباتا.

وأوضحت صحيفة ”بروتو ثيما“ اليونانية، أن فينتون استدار بشكل غير متوقع وسار باتجاه المروحية بينما كانت محركاتها لا تزال تعمل.

وأكدت شركة Superior Air للطيران التي تشغل المروحية الفاخرة، والتي استقلها فينتون وشقيقة من جزيرة ميكونوس إلى أثينا، أنها اتبعت جميع البروتوكولات الأمنية.

إهمال محتمل

واعتقلت السلطات اليونانية قائد الطائرة واثنين من المهندسين الأرضيين بعد الحادث، وأفرج عنهما على ذمة التحقيقات المتوقع التعجيل بنتائجها.

وأكد مصدر في الشرطة اليونانية، أن هناك تكهنات حول ”إهمال محتمل“ في عملية الهبوط، موضحا أن سبب عدم توقف الشفرات عند السماح للركاب بالنزول لا يزال غير معروف.

وأظهرت بعض شهادات الشهود، تساؤلات حول عدم توقف شفرات المروحية عندما سمح للركاب بالنزول.

وبحسب ما ورد لم يكن والدا فينتون، اللذان كانا يحلقان في طائرة أخرى، على علم بالمأساة عندما تم تنبيه قائد طائرتهما وتحويلهما إلى مطار أثينا الدولي.

تضارب الشهادات

وقالت صحيفة ”بروتو ثيما“ اليونانية إن طاقم الهبوط أرشد ركاب الطائرة على كيفية الهبوط، ولكن فينتون وهو أول من نزل منها، وعاد بشكل غير متوقع وسار باتجاه المروحية بينما كانت محركاتها لا تزال تتحرك.

وأكدت خدمات الطوارئ أنها توجهت على الفور إلى مهبط طائرات الهليكوبتر الخاص بعد أن علمت بالحادث، لكن الشاب توفي على الفور في لحظة الارتطام.

وقدم أصدقاء فينتون المرافقين له، رواية مختلفة للأحداث، قائلين إنهم لم يتلقوا تعليمات الخروج عندما هبطت الطائرة.

ونفى جاك ستانتون جليفز، صديق فينتون الذي كان أيضا في المروحية، أن الطالب كان يستخدم هاتفه عندما وقع الحادث.

ووكل أمر الإشراف على التحقيقات للجنة اليونانية لحوادث الطيران، والذي على أساسه سيتم صياغة التهم الجنائية.