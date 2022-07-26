تعرف على أسوأ الحوادث التي تسببت بها "الروبوتات" للبشر

أصبحت الحياة الحديثة أكثر ميلا نحو الراحة؛ لذا فإن الاتجاه نحو استخدام ”الروبوتات“ في شتى المجالات بات أمرا بديهيا؛ لكونها أكثر فعالية وأمانا.

ورغم جميع المزايا التي تقدمها ”الروبوتات“، أثارت لقطات لإحداها وهي تقوم بكسر إصبع طفل خلال مباراة للشطرنج في روسيا، الذعر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

ولأجل ذلك سلطت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية الضوء على أسوأ الحوادث في التاريخ التي سببتها ”الروبوتات“ وأدت إلى وفاة العديد من الأشخاص، ومنها:

هجوم روبوت على عامل

كان حادث هجوم أحد ”الروبوتات“ على عامل في مصنع في الصين، واحدا من بين أكثر الحوادث بشاعة في هذا الصدد.

وهاجم الروبوت العامل فجأة وغرس 10 قضبان فولاذية حادة في ذراع وصدر العامل، وكانت هذه القضبان جزءا من ذراع ”الروبوت“ الآلية.

ونجا العامل بأعجوبة بعد أن أزال الجراحون القضبان من جسده.

مركبات القيادة الذاتية

اصطدمت سيارة ذاتية القيادة بامرأة تدعى ”إيلين هيرزبرغ“ كانت تقود دراجة في ولاية أريزونا الأمريكية في آذار/ مارس 2018، وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت متأثرة بجروحها.

وكانت السيارة جزءا من اختبار المركبات ذاتية القيادة في أربع مدن أمريكية وهم تيمبي وسان فرانسيسكو وبيتسبرغ وتورنتو وتم تعليق هذه الاختبارات بعد الحادث.

الجراحة الروبوتية

في شباط/ فبراير 2015، أجرت مستشفى فريمان في مدينة نيوكاسل أبون تاين، أنجلترا، جراحة آلية باستخدام ”روبوت“ لمريض يعاني من ارتجاع الصمام التاجي.

وكان ”الروبوت“ جزءا من وحدة تحكم يشرف عليها جراح وأذرع آلية تفاعلية يتم التحكم فيها من وحدة التحكم.

وللأسف فشلت الجراحة وتوفي المريض الذي كانت لديه فرصة للحياة بنسبة 99% لو لم يتم تنفيذ العملية باستخدام ”روبوت“.

وفاة عامل فولكس فاجن

أما في حزيران/ يونيو 2015، توفي عامل في مصنع شركة ”فولكس فاجن“ في ألمانيا؛ بسبب ”روبوت“ كان يتم الاعتماد عليه لرفع أجزاء الماكينات.

إلا أن الذراع ”الروبوتية“ أمسكت بالعامل وسحقته على لوح معدني كبير، وأصيب الرجل بجروح كبيرة في صدره في الحادث لكنه توفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

سحق عامل

إضافة إلى ذلك، توفي عامل ياباني أثناء فحص روبوت هيدروليكي معطل في مصنع كاواساكي للصناعات الثقيلة في أكاشي في تموز/ يوليو 1981.

كان العامل قد صعد فوق حاجز أمان مصمم لإيقاف تشغيل الآلة عند الفتح، ولكنه قام بتشغيل ”الروبوت“ عن طريق الخطأ والذي قام بوضعه على آلة أخرى قبل أن يتم سحقه بشكل مأساوي.

ولم يتمكن العمال الآخرون من إيقاف الآلة لأنهم لم يعرفوا كيفية تشغيلها.

أول وفاة

كان ”روبرت ويليامز“ أول شخص في العالم يتوفى بسبب ”روبوت“.

وقضى الرجل على الفور عندما صدمته ذراع روبوت على رأسه وظلت جثته ملقاة على رف لمدة 30 دقيقة حتى اكتشفها العمال الذين بحثوا عنه عقب اختفائه.

وحصلت عائلته على تعويضات قدرها 10 ملايين دولار.